Bu sonbaharın modası olacak 10 kombin

Sonbahar kombinlerine birlikte bakalım!

1. Kısa süreli trençkot sezonu açılıyor.

Krem trençkot kemerli modeliyle belini ortaya çıkarırken içine giyeceğin ince triko, altına giyeceğin dar pantolon ve botla kombinleyebilirsin. Fular veya broş gibi detaylarla da sade silüeti vurgulayabilirsin.

2. Oversize kazak ile skinny jean birleşince yine ortalık alev alev oluyor.

Bol kazak vücudu sarar, dar jean ile kontrast yakalarsın. Böylece rahatlık ve iyi görünümün dengesini de sağlamış olursun. Renk uyumuna dikkat etmelisin, özellikle açık ve koyu ton oyunları çok etkili.

3. Deri ceket, sade parçalarla birleştiğinde cool bir enerji yayıyor.

Deri ceket, basit bir tişört ve düz kesim pantolon ile eteğin üzerine geçirdiğinde, anında seni cool gösteren bir etki yaratır. Omuz detayları veya metal aksesuarlarla kombine küçük dokunuşlar da katabilirsin.

4. Kadife salopet ve düz triko hem tatlı hem retro bir görünüm yaratıyor.

Karamel tonlarındaki kadife salopet, beyaz ince triko ile birleşince sıcak ama ferah bir sonbahar uyumu yakalıyor. Kumaşın yumuşak dokusu, hareket ettikçe ışığı yakaladığından da nostaljik bir 70’ler havası veriyor. Spor beyaz ayakkabılarla da kombinini tamamlayabilirsin.

5. Püsküllü hırka, mini elbiseye sıcak ve bohem bir dokunuş katıyor.

Zeytin yeşili uzun hırka, siyah mini elbise ve diz üstü süet çizmelerle birleştiğinde hem şehirli hem bohem bir denge yakalıyor. Hırkanın püskülleri hareket ettikçe canlı bir hava veriyor. Geniş şapka ve doğal tonlardaki bilekliklerle görünümünü tamamlayarak sonbaharın özgür ruhunu kolaylıkla yakalayabilirsin.

6. Oversize gömlek, deri şortla birleştiğinde uğraşmadan havalı görünebiliyorsun.

Dökümlü bir gömleği deri şortla kombinlemek, zahmetsiz şıklığın en kestirme yolu. Gömleğin bol kesimi üst tarafa hacim verirken, şortun parlak dokusu modern bir kontrast yaratıyor. Altına uzun çorap ve sneaker giyerek rahatlığı ön plana çıkarabilir veya topuklu botla daha iddialı bir görünüm yakalayabilirsin.

7. Krem tonlu kürk yakalı mont, sade parçalarla birleşince oldukça zarif bir görünüm yaratıyor.

Bej tonlu puffer montun yumuşak kürk yakası, sade bir triko ve dar pantolonla birleştiğinde sıcacık ama sofistike bir görünüm ortaya çıkıyor. Montun hacimli yapısı, alt parçaların ince kesimiyle dengeleniyor ve böylece şıklık ve rahatlık aynı anda sağlanıyor. Bu sonbaharda çok şık olacağız.

8. Katmanların gücüyle şıklık yeniden tanımlanıyor.

Açık mavi oversize kot ceket, altına giyilen bronz saten trençkot ile güzel bir kontrast oluşturuyor. Kombin, sert ve yumuşak dokuların uyumuyla şehirli bir zarafet yaratıyor. Geniş paça jean ve topuklu botlarla tamamlayabilirsin hatta sade aksesuarlarla dokuları öne çıkarman da oldukça mümkün.

9. Triko kazak ve saten etek, konforu zarafetle buluşturuyor.

Kahve tonlarındaki oversize triko, somon saten etekle birleştiğinde sonbaharın en sıcak ve sade şıklığını oluşturuyor. Yumuşak kumaş geçişleri hem rahat hem feminen bir görünüm sağlıyor. Kısa süet botlar kombine bohem bir dokunuş katarken, açık tonlu çanta ve sade aksesuarlar dengeyi koruyor. Bu kombin ile günün her anına uyum sağlayabilirsin.

10. Ekose gömlek ve deri etek, şehir şıklığını cesurca yeniden tanımlıyor.

Ekose gömlek, siyah deri etekle birleştiğinde klasik ofis çizgisini modern bir enerjiyle kırıyor. Gömleğin rahat havası, derinin güçlü dokusuyla karşıtlık yaratırken kombine de kendine güvenen bir duruş kazandırıyor.

Bu sonbahar çok şık geçecek!