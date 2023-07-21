Bu tarif lazerden daha etkili! Sadece bir avuç kullanıp yüzünüzdeki tüylere veda edin

Kadınların en büyük kabusu tabiki istenmeyen tüyler... Bacak, kol ve yüzde çıkan istenmeyen tüylerden bir an önce kurtulmak isteyenler ağda ve lazer dışında doğal yöntemlere de başvuruyorlar. Bu sorunu kökten bitirmek isteyenler için bizde evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir kür tarifi hazırladık.

Evde bilinen malzemelerden kolayca hazırlayabileceğimiz bu tarif ile, istediğiniz sonucu elde etmek hiç de zor değil. Doğal yollarla hazırlanan karışımlar sayesinde hem sağlıklı hem de etkili bir şekilde tüylerinize veda edebilirsiniz.

Nohutla istenmeyen tüylerden kurtulmanız mümkün. Nohut en sevilen besinlerden biridir. Çokta büyük faydaları vardur. Ancak nohutu güzellik yöntemlerinde kullanmakta mümkündür.

Nohut limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücü olabiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırıyor.

NOHUT İLE İSTENMEYEN TÜYLERE VEDA EDİN

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için nohut kürü malzemelerimiz şöyle; 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt. Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silin. Uygulamayı haftada iki kez yapabilirsiniz.

