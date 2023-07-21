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    4. Bu tarif lazerden daha etkili! Sadece bir avuç kullanıp yüzünüzdeki tüylere veda edin

    Bu tarif lazerden daha etkili! Sadece bir avuç kullanıp yüzünüzdeki tüylere veda edin

    21.07.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstenmeyenler tüyler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor hele ki bu tüyler yüzde ise o zaman kurtulmak için bir sürü çare aranıyor. Lazer ve ağda ile bitmeyen yüzdeki tüylere evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok etkili bir kür tarifi hazırladık. Bu tarifi haftada iki kez düzenli olarak tekrar ettiğiniz takdirde yüzünüzdeki tüylere veda edebileceksiniz.

    Kadınların en büyük kabusu tabiki istenmeyen tüyler... Bacak, kol ve yüzde çıkan istenmeyen tüylerden bir an önce kurtulmak isteyenler ağda ve lazer dışında doğal yöntemlere de başvuruyorlar. Bu sorunu kökten bitirmek isteyenler için bizde evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir kür tarifi hazırladık.

    Evde bilinen malzemelerden kolayca hazırlayabileceğimiz bu tarif ile, istediğiniz sonucu elde etmek hiç de zor değil. Doğal yollarla hazırlanan karışımlar sayesinde hem sağlıklı hem de etkili bir şekilde tüylerinize veda edebilirsiniz.

    1 yüzdeki tüy

    Nohutla istenmeyen tüylerden kurtulmanız mümkün. Nohut en sevilen besinlerden biridir. Çokta büyük faydaları vardur. Ancak nohutu güzellik yöntemlerinde kullanmakta mümkündür.

    Nohut limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücü olabiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırıyor.

    nohut kürü

    NOHUT İLE İSTENMEYEN TÜYLERE VEDA EDİN

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için nohut kürü malzemelerimiz şöyle; 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt. Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

    Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.
    Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silin. Uygulamayı haftada iki kez yapabilirsiniz.

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    epilasyon ağda Lazer güzellik hücreler

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