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Bu tedavi ortopedi hastaları için umut ışığı

09.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortopedi hastalıkları tüm yaşamı etkileyerek gündelik aktiviteleri yapmayı bile zorlaştırabiliyor. Ortopedi hastalıklarının tedavisine büyük önem vermek gerekiyor. Uzmanlar ortopedi hastaları için kök hücre tedavisinin umut ışığı olduğunu belirtiyor.

Bu tedavi ortopedi hastaları için umut ışığı

Ortopedi hastalıkları kollar, bacaklar, omurga ve leğen kemiği bölgeleri veya diğer bir deyişle kafa kaidesinden tırnak ucuna kadar tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı dokuları (damar, sinir, omurilik) kapsıyor. Ortopedi hastalıklarında zarar gören kıkırdak hasarları kendi yenileyip iyileştiremiyor. Bu sebeple bu hastalıklar için özel tedavi gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tarık Elma, son yıllarda kök hücre tedavisi ile özellikle hareket sistemine yönelik farklı hücresel tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini belirterek, buradaki amacın kıkırdak gibi üretilmesi zor olan dokuların yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak ve yeniden yapılanma oranını artırmak olduğunu söyledi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ SAYESİNDE DOKU İYİLEŞTİRİLEBİLİYOR

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Eklem ağrısı yakınmaları olan ancak cerrahi için erken veya ameliyat olmayı istemeyen ortopedi hastalarında, kireçlenmenin ilerlememesi ve kıkırdakların iyileşmesini sağlamak için kök hücre tedavisine baş vurulduğunu anlatan Dr. Tarık Elma, “Bu tedavi şekli, kas, tendon ve menisküs yırtıkları gibi durumlarda da etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Kök hücreler olarak tanımladığımız hücreler, vücudumuzda bulunan ana hücrelerdir. Bu hücreler doğumdan itibaren var olup vücudumuzda bulunan tüm hücrelere dönüşme potansiyeli taşırlar. Örneğin vücudun bir yerinde doku hasarı oluştuğu zaman bu hücreler hasarlanan dokuyu iyileştirebilirler veya o dokuyu taklit ederek onarabilirler” diye konuştu.

İŞLEM SIRASINDA LOKAL ANESTEZİ UYGULANIYOR

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Dr. Tarık Elma, ortopedi alanında kullanılan kök hücrelerin daha çok kemik iliğinden veya hastanın kendi yağ dokusundan elde edildiğini belirterek, "Hücrelerin alınma işlemi sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanıyor. Leğen kemiği veya göbekten alınan yağ dokusu içindeki kök hücreler steril koşullarda bazı işlemlerden geçiriliyor. Yaklaşık 30 dakika süren bu özel işlemler sonrasında hastaya uygulamak üzere saf kök hücreleri elde ediliyor" dedi. Çoğaltılan hücrelerin sorunlu olan alanlara uygulanarak tedavinin sağlandığını ifade eden Dr. Elma, kök hücrenin uygulama şeklinin ise hastaya göre belirlendiğini söyledi.

HASTA UYGULAMADAN HEMEN SONRA YÜRÜYEBİLİYOR

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Kök hücre uygulamasının ameliyathanede ve steril şartlar altında yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Tarık Elma, “Geleneksel yöntemde, hastadan alınan saf kök hücreler doğrudan hasarlı eklemin içine uygulanmaktaydı. Son dönemde popüler olan yöntemde ise küçük bir kamera yardımıyla hasarlı ekleme girilip, ilgili bölge görüntülendikten sonra burası özel olarak kök hücreler için hazırlanıyor. Ardından da kök hücreler doğrudan hasarlı yere uygulanıyor. Bu sayede nakledilen kök hücrelerin hasarlı bölgedeki etkisi artırılmış oluyor” dedi. Dr. Tarık Elma, yapılan işlemin oldukça basit olup hastanın uygulamadan hemen sonra yürüyüp normal hayatına dönebildiğini vurgulayarak, kök hücre yönteminin özellikle diz, kalça, ayak bileği ve omuz kireçlenmesi, menisküs yırtıkları ile kas ve tendon hasarlarında güvenle uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

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