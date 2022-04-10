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  4. Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! "El emeği, göz nuru yapılan bir iş"

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! "El emeği, göz nuru yapılan bir iş"

10.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor. İmamesinin ucunda, "Muzaffer" yazan tespih, 1 haftada üretildi.

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! "El emeği, göz nuru yapılan bir iş"

Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti. Tespihi görenler hayrete düşüyor. Fiyatı ise dudak uçuklatacak seviyede.

ÖZEL SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

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"YAPIMI 1 HAFTA KADAR SÜRDÜ"

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle "Muzaffer" isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor.

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Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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