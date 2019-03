İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu toprakların şifresi tevhittir. Bu toprakların şifresi birliktir. Bu toprakların şifresi beraberliktir. Bu toprakların şifresi kardeşliktir. Bu toprakların şifresini almak istiyorlar. Bizi birbirimizden ayırıp güçsüz bir hale dönüştürmek istiyorlar. Onlara hep 50 gramlık oy pusulasıyla haber verdiniz. Bu millet şiddetle değil, bu millet kanla değil, bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bize kumpas kuranlara cevap verdi, Allahımıza şükürler olsun." dedi.

Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından İncirliova'da da halkla buluştu. Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, daha sonra Koçarlı'da düzenlenen mitinge katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Koçarlı ilçesinde belediye, emniyet ve jandarma binasının yapımı için Aydın Valiliğine 5 milyon lira ödenek göndereceğini söyledi.

Koçarlı'nın Adnan Menderes'in memleketi olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Buraya her geldiğimizde bugünümüzden ne kadar gurur duyuyorsak bir tarafımızda da hep hüzün olmuştur; bu ülkenin geleceğine böyle bir kara lekeyi nasıl bıraktılar diye. Umutlarımızı, heyecanlarımızı her dönem yükseldiğinde nasıl kesmeye çalıştılar diye. Allah rahmet eylesin. On yıllardır memleketime bu hüznü yaşattılar. Sevinçlerimizi kursaklarımızda bıraktılar. O darbeyle size bize dediler ki 'Kasketliler, şalvarlılar siz evlatlarınızı şehre gönderip avukat, mühendis, doktor yapıp bu ülkeyi idare edeceğinizi mi zannettiniz. Biz bu ülkeyi size idare ettirir miyiz? Yetiştirdiğiniz başbakanınızı, bakanlarınızı idam ettik. Size bu hakkı verir miyiz?' demek istediler. 15 Temmuz'da o Amerika'nın uşağı olan, o hain, o Pensilvanya'daki şarlatana bu darbeyi yaptırırken aynı şeyi söylediler. 'Bu ülkeyi size yönettirmeyeceğiz.' dediler. Terörle bizi terbiye etmeye çalıştılar, yoklukla terbiye etmeye çalıştılar. Bir annenin iki evladını sağcı ve solcu diye birbirine düşürerek bizi terbiye ettirmeye çalıştılar.