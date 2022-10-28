Bu trend riskli! Hailey Bieber'ın saç stilini denediği için saçı tutam tutam döküldü

Saç görünümü kadınlar için büyük önem taşıyor. Bakımlı ve düzgün toplanmış saçlar çok daha kaliteli bir görünüm sağlıyor. Sosyal medyalarda oldukça tren olan 'Clean girl' görünümünde de saçların sıkıca toplandığı görülüyor. Bu saç toplama stilinin öncülerinden olan Hailey Bieber, sosyal medya hesaplarında sık sık saçını nasıl topladığını gösteren videolar paylaşıyor. Ancak bu saç toplama stili olumsuz durumlara yol açabiliyor.

Bir TikToker bütün yaz boyunca saçını Hailey Bieber gibi topladığını bu sebeple saç dökülmesi ve saç çizgisinin geriye çekilmesi gibi durumlar yaşadığını belirterek saçını sıkıca toplamak isteyen herkesi uyardı. Videoyu izleyen diğer kullanıcılar da aynı sebepten ötürü saçlarının döküldüğünü belirttiler.

Bir kullanıcı, “Bir hafta kadar önce öndeki orta kısmımın saçsız olduğunu fark ettim ve bu saç stilini ne kadar yaptığımı hatırladım” diye yazdı. Diğerleri ise sıkı saç topuzunu sıklıkla kullanan Hailey Bieber'ın saçlarını nasıl kaybetmediğini sorguladı.



