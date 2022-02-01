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Bu tüyolarla gereksiz kıyafet alışverişlerine son verebilirsiniz! Kıyafetlerinizi uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar

01.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de her gün ne giysem diye düşünenlerden misiniz? Farklı kombinler oluşturup severek giydiğiniz kıyafetlerinizin yıpranmalarına izin vermeden daha uzun süre nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek mi istiyorsunuz? Kıyafetlerinizin ilk günkü gibi görünmesini sağlamak aslında oldukça kolay. Gelin, hep birlikte kıyafetlerinizi nasıl daha uzun süre kullanabileceğinize beraber bir göz atalım.

Bu tüyolarla gereksiz kıyafet alışverişlerine son verebilirsiniz! Kıyafetlerinizi uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar

Paranızın büyük bir kısmını düzenli olarak kıyafet alışverişine ayırıyorsanız aldıklarınızı daha uzun süre kullanmak istemeniz oldukça doğal. Kıyafetlerinizi daha etkili nasıl kullanabilirsiniz, ömrünü nasıl uzatabilirsiniz işte size yardımcı olacak bazı tüyolar…

KIYAFETLERİ YIKAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkarken renk ayrımını iyi yapmalısınız. Beyazları sadece beyazlarla, renklileri sadece renklilerle, siyahları da yalnız siyah çamaşırlarla birlikte yıkarsanız kıyafetlerin renklerini korur, ömrünü uzatmış olursunuz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da renk koruyucu deterjanlar kullanmak olmalı. Siyah ve renkli kıyafetlerinizin renklerini korumak ve solmasını önleyebilmek için uygun deterjanları tercih etmelisiniz.

KIYAFETLER NASIL YIKANMALI?

  • Kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkamadan önce ters çevirerek yıkamak, kıyafetlerin ömrünü uzatmak ve renklerinin solmasının önüne geçmek için oldukça etkili bir yöntem.

  • Sütyenlerinizi yıkarken bir file veya sütyen yıkama toplarından yardım alabilirsiniz.

  • Pantolon gibi fermuar içeren kıyafetlerinizi yıkamadan önce fermuarlarını mutlaka kapatın.

KIYAFETLERİN ETİKETLERİNİ İNCELEYİN

Kıyafetlerinizin etiketlerinde yıkama ve ütülemeyle ilgili talimatlar bulunur. Kıyafetinizin çamaşır makinesinde kaç derecede yıkanacağını, kaç devirde sıkma işlemi yapılabileceğini ya da kuru temizleme yapılması gerekip gerekmediğini, kurutma makinesinde kurutulup kurutulmayacağını bu etiketleri inceleyerek öğrenebilirsiniz. Talimatlara uygun yıkamak ve kurutmak, kıyafetlerin ömrünü uzatır.

YAZLIK VE KIŞLIKLARI AYIRIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

  • Yazlık ve kışlık kıyafetlerinizi ayrı ayrı düzenliyorsanız hava almayan vakumlu poşetler kullanabilirsiniz. Böylece aylarca kullanmadığınız kıyafetlerinizi korumuş ve ömrünü uzatmış olursunuz.

  • Yazlık ve kışlık kıyafetlerinizi sakladığınız yerin nemli olmaması da önemli bir ayrıntı. Her mevsim geçişinden sonra kıyafetlerinizi yeniden kullanırken havalandırmayı ihmal etmemelisiniz.

KIYAFETLERİNİZDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRSİNİZ

Hala yeni görünen ama kullanmaktan biraz sıkıldığınız kıyafetlerinize ufak ayrıntılarla büyük değişiklikler yaparak yeni kıyafet ihtiyacınızı önemli ölçüde azaltmanız mümkün. Kıyafetlerinizi inciler, fiyonklar, kurdelelerle süsleyerek ya da eteğinize danteller ekleyerek kıyafetlerinizde yepyeni bir görünüm sağlayabilirsiniz. Tişörtlerinize, satın alacağınız çeşitli yamalar ekleyebilir ya da batik boyama yöntemiyle kıyafetlerinize boyamalar yapabilirsiniz.

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