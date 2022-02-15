Bu ürünler hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandılar!

Dizinize destek olacak bandajdan kalabalık ortamlarda bakterilerden koruyacak maskeye, duş sırasında saçınıza masaj yapacak bir aletten soğuk kış aylarında ellerinizi sıcak tutacak ısıtıcıya kadar birçok ürünü sizler için araştırdık. Hem güvenli hem işlevsel ürünlerin yer aldığı yazımızı okuduktan sonra bu ürünlerin hepsine sahip olmak isteyeceksiniz. Gündelik hayatta işini kolaylaştıracak ürün arayanların mutlaka okuması gereken yazımız başlıyor, hazır mısınız?

1. Spor esnasında destek olan BERTER Diz Bandajı

Spor sırasında dizinizde oluşan acıları azaltmanıza yardımcı olan BERTER Diz Bandajı'nı koşu, yürüyüş, fitness ve merdiven çıkarken tercih edebilirsiniz. Dizinizi rahat hareket ettirmenizi sağlayan bandajı hem kadın hem erkekler rahatlıkla kullanabilir. Dizinize koruma ve destek veren ürünü ayarlanabilir özelliğiyle kullanıma uygun boyuta getirebilirsiniz. Sağlam cırt cırtlı bantları kullanım sırasında açılmıyor ve rahatlık sağlıyor. Hafif yapısıyla dizinizi rahatsız etmeyen bandaj, nefes alan kumaşıyla uzun süreler kullanıma uygun. Ürünün silikon dolgusu da kullanımı kolaylaştıran detaylar arasında yer alıyor. Yüksek kaliteli ürün, uzun süreler boyunca sizinle olacak. Ayrıca bu işlevsel bandajı çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

2. Kalabalık ortamlarda güvende kalmanızı sağlayan Endemique Maske

%100 pamuktan üretilen Endemique Maske, hafif yapısıyla gün boyu yüzünüzün rahat etmesini sağlıyor. Yumuşak dokusuyla cildinizde oluşabilecek tahrişlerin önüne geçiyor. Şık tasarımıyla hoş bir görünüm sunan maske, tüm yüz tiplerine uygun bir tasarıma sahip. Kalabalık ortamlarda virüs ve bakterilerinden korunmanızı sağlayan ürün, yüzünüzü en iyi şekilde sarıyor. Burun bölgesinde bulunan tel köprü kullanım sırasında ekstra güvenlik ve rahatlık yaratıyor. Ayrıca ağız kısmında oluşturduğu boşluk rahat nefes almanıza ve konuşmanıza yardımcı oluyor. Ayarlanabilen, yumuşak dokulu kulak lastikleri kulaklarınızda baskı, acı oluşmasını önlüyor. Çamaşır makinesinde yıkanabilen maskeyi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

3. Saç derinize masaj yapan Hemoton Saç Masaj Fırçası

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Banyo sırasında saç köklerini derinlemesine temizlemenize yardımcı olan Hemoton Saç Masaj Fırçası, aynı zamanda saç derinize masaj yaparak rahatlamanızı sağlıyor. Saç derinize üzerindeki dişler ile masaj yapan fırça, kan akışını hızlandırarak saç köklerinde bakım etkisi yaratıyor. Peeling yapan masaj aleti kepeklerden kurtulmaya da yardımcı. Yumuşak başlıkları saçların kırılmasını önlüyor. Hem ıslak hem kuru olarak kullanılan masaj fırçası, günün stresini atmanıza yardımcı olur. Ergonomik sap tasarımıyla mükemmel kavranan fırça, kolay kullanım imkanı sunuyor. Hafif ve küçük oluşu sayesinde her yerde kolayca saklanabilen ürün, seyahat çantalarında taşınmak için de son derece uygun.

4. Uykuya rahatça dalmanızı sağlayan Perytong Uyku Kulaklığı

Uykuya dalmanıza yardımcı olan Perytong Uyku Kulaklığı, gece uykunuzu bölecek sesleri duymanızı engeleyerek deliksiz uyku vadediyor. Hafif ve sıkmayan yapısıyla kafanızı hiç rahatsız etmiyor. 10 metre Bluetooth erişim mesafesi bulunan ürün, akıllı telefon, Ipad ve bilgisayarınıza erişim sağlayarak istediğiniz müziği dinlemenize de olanak sağlıyor. Ultra ince hoparlörler, yatarken kulaklarınıza rahatsızlık vermiyor ve uykunuzun bölünmesini önlüyor. Nefes alan ve teri emen uyku kulaklığını kullanırken ürünün varlığını bile unutacaksınız. Ayrıca hızlı şekilde kuruyan ürünü koşu ve egzersiz sırasında tercih edebilirsiniz. Elektronik aksamı çıkardıktan sonra uyku kulaklığını kolayca yıkayabilirsiniz. 10 saat şarj edilen uyku kulaklığı, yüksek ses kalitesiyle mükemmel bir müzik deneyimi de sunuyor. Ürün, telefonla görüşmeleri yapmak için de kullanılabiliyor.

5. Mükemmel müzik deneyimi Apple AirPods Pro

Tere ve suya karşı dayanıklı yapıya sahip Apple AirPods Pro, spor esnasında kullanılmak için oldukça ideal. Kulak şeklinize uygun olarak ayarlanan Adaptif EQ sayesinde müzik keyfinizi ikiye katlanacak. Ayrıca 3 farklı boyutu bulunan silikon uçlardan sizin için uygun olanı seçebilirsiniz. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle müzik dinlerken dışardan gelen seslerin sizi rahatsız etmesini önlüyor. Gelen aramalara cevap vermenizi sağlayan kulaklık, şeffaf mod sayesinde etrafınızı dinlemenize ve onlarla iletişime geçmenize imkan veriyor. Kulaklığın yüksek ses kalitesi sayesinde müziklerdeki en ayrıntı sesleri bile rahatça duyabilirsiniz. Tek şarj ile 4,5 saat kullanım sunan ürün, şarj kutusuyla bu süreyi 24 saatte kadar çıkarıyor.

6. Pratik çözüm sunan SlipX Solutions

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Küvetlerde bulunan taşma giderini kapamak için kullanılan bu kapak keyfinizi ikiye katlayacak. On iki vantuzu bulunan ürün, sağlam şekilde küvet giderinin etrafına tutunuyor ve deliği tamamen kapatıyor. Bu küvetü giderin üstüne çıkacak miktarda su ile doldurmak mümkün oluyor. 10 cm çap ve 5 cm derinliğe sahip ürünü birçok küvette rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen SlipX Solutions'u elinizle de kolayca yıkayabilirsiniz. Yumuşak ve esnek bir yapıya sahip ürün, kaliteli malzemesi sayesin kolay kolay şeklini kaybetmiyor ya da küflenmiyor. Bu özelliği ile de uzun süreli kullanım imkanı yaratıyor.

7. Soğuk havalarda elinizi sıcak tutan Unigear El Isıtıcısı

Soğuk kış aylarında ellerinizi sıcak tutmanızı sağlayan Unigear El Isıtıcısı, 3 saniye için çift taraflı ısı yayıyor. A sınıfı pil özelliğiyle 2 ila 3 saat arasında şarj olan alet, 4 - 8 saat arasında çalışma süresi sunuyor. Ürünün LED ekranı sayesinde şarj ve sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz. 35 derece ile 55 derece arasında sıcaklık seviyesinden istediğinizi seçebilirsiniz. 3 entegre sıcaklık sensörü bulunan ürün, mükemmel ısı dağılımı ve iletimine sahip. Ayrıca ürünü USB tip C şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. El ısıtıcısı sayesinde uzun yıllar boyunca kış aylarında elleriniz hiç üşümeyecek.

8. Günün stresini atmanızı sağlayan RENPHO Boyun ve Sırt Masaj Aleti

Gün boyu oluşan iş yükü ve stres kasların gerginleşmesine ve çeşitli ağrıların yaşanmasına neden olabilir. RENPHO Boyun ve Sırt Masaj Aleti, aşırı gergin kasların gevşetmek için etkili bir yardımcı. Boyun ve sırtınızdaki gerilimi yumuşatan cihaz ile günün yorgunluğundan kolayca kurtulmak mümkün. Masajın yanı sıra ısıtma opsiyonu da bulunan bu masaj aletini yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz. 3 farklı hız ayarı bulunan ürün, ihtiyacınıza uygun yoğunluğu seçmenize imkan tanıyor. Masaj aletini, sırt, boyun, karın ve baldır bölgelerine masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla ürünü istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz.

9. Şık tasarımıyla Goodpag Dijital Saat

Sabahları işe geç kalma derdinden kurtaran Goodpag Dijital Saat sizi her sabah daha dinç uyanmaya davet ediyor. Yüksek frekanslı radyo özelliğiyle müzik dinlemenizi sağlayan saat, 15 kademe ses ayarına sahip. Otomatik radyo arama özelliğiyle müzik kanallarını otomatik tarıyor ve frekansı otomatik kaydediyor. LED ekran, havadaki nemi, sıcaklığı, saati ve alarm saatini gösteriyor. Böylece odanızdaki fiziki koşulları takip etmeniz mümkün oluyor. İşlevselliğinin yanında şık tasarımıyla yatak odanıza dekoratif bir hava katıyor. Parlak dış yüzeyi sayesinde saati, kapalıyken ayna olarak da kullanabilirsiniz.

10. Stresinizi azaltan Buffer Bokoma Kafa Masaj Aleti

İş yerinin stresini atmanıza yardımcı olan Buffer Bokoma Kafa Masaj Aleti, negatif enerjiden kurtulmanıza ve gevşemenize yardımcı olacak. Saç diplerindeki sinirleri uyarak kan akışını hızlandıran alet ile kendinizi çok rahatlamış hissedeceksiniz. Vücudunuzda endorfin salgılanmasını sağlayan masaj aleti sayesinde kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz. Üründe 12 adet masaj teli bulunuyor. Bu teller başın her noktasına ulaşıyor. Ergonomik sap tasarımıyla avuç içinize tam olarak oturan masaj aleti, kolayca kullanabilirisiniz. Bu masaj saç köklerinize de çok iyi gelecek.