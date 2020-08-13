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Bu üzdü: Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra Türkiye'ye uğramayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra için üzücü bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Xiaomi'nin 10. yılına özel olarak geliştirdiği Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra'ya Türkiye'de resmi olarak ulaşmak mümkün olmayacak.

Bu üzdü: Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra Türkiye'ye uğramayacak!

Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi tarafından firmanın 10. yılına özel olarak geliştirilen akıllı telefonlar, sadece Xiaomi'nin ana vatanı Çin'de değil, Avrupa'da hatta ülkemizde dahi ilgiyle karşılanmış durumda. Fakat bu ilgi çabuk sönecek gibi. En azından Çin dışındaki ülkeler için.

Mİ 10 ULTRA VE REDMİ K30 ULTRA ÇİN SINIRLARINDA KALIYOR

İddialara göre Xiaomi, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra'yı Çin dışında satışa sunmayacak. Yani her iki telefonda Çin'e özel kalacak. Avrupa'da ya da Türkiye'de resmi kanallar aracılığıyla Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra satışı yapılmayacak.

Xiaomi Mi 10 Ultra Çin

DAHA ÖNCE BLACK SHARK SERİSİNDE YAŞANMIŞTI

Xiaomi daha önce oyuncu telefonu Black Shark serisi için de böyle bir karar almıştı. Anlaşılan o ki firma 10. yılı hediyeleri Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra sadece Çin'deki kullanıcılara sunmak istiyor. Buna bağlı olarak, Çin'deki kullanıcıların çok şanslı olduğunu söylememiz gerek.

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