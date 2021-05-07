Bu yıl bayram namazı camilerde kılınacak mı, bayram namazı saat kaçta? Tam kapanma döneminde bayramda camiler açık mı?

Bayram namazının camide kılınıp kılınmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene camilerde bayram namazı kılınacak mı sorusu merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki bu yıl bayram namazı camilerde kılınacak mı?

BU SENE BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI? TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI? İŞTE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Koronavirüs sürecinde bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Vatandaşın beklediği açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bu sene Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat edilerek camilerde bayram namazı kılınabileceği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce katılmış olduğu programda "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." şeklinde konuşmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana özel sitesinde yayınlanan illerdeki bayram namazı saatleri şöyle duyuruldu:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Yapılan açıklamaya göre bayram namazı, KKTC'nin başkenti olan Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti olan Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti olan Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.



