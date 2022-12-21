HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu yiyeceği sık tüketiyorsanız dikkat: resmen zehir saçıyor! Kansere yol açabilir

Bu yiyeceği sık tüketiyorsanız dikkat: resmen zehir saçıyor! Kansere yol açabilir

21.12.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde yaygın olarak bilinen ölümcül hastalıkların başında gelen kanser birçok türüyle insan hayatına etki edebiliyor. Mide kanseri dünyada en sık görülen 4. kanser türü kabul edilmektedir. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 20 bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Çocukluktan başlayan bilinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra sigara ve alkol tüketiminin de tetiklediği mide kanserine yakalanmamak adına bazı besinleri tüketirken dikkat etmek gerekiyor. İşte o yiyeceğe dikkat...

Bu yiyeceği sık tüketiyorsanız dikkat: resmen zehir saçıyor! Kansere yol açabilir

Çevresel faktörler ve genetik yapımızın sebep olabileceği kanser hastalığında beslenme biçimi de en önemli etmenler arasında yer alıyor. Birçok hastalık gibi kansere de tükettiğimiz yiyecekler sebep olabiliyor. Tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan 4. kanser olan mide kanserine yakalanmamak için bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik.

KONSERVE YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Konserve gıdalarındaki toksik maddeler ilerleyen zamanlarda vücudunuzda kanser hastalığının gelişmesine neden olabilir.

Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek oldukça tehlikelidir.

Konserve tüketilen toplumlarda mide kanseri sıklığı belirgin olarak yüksektir. Buna en iyi örnek Japonya’dır. Dünyada mide kanserinin en sık olduğu ülke olan Japonya’dan başka ülkelere giden göçmenlerde on yıllar içinde mide kanseri sıklığı azalır ve yerleştikleri ülkedeki mide kanseri sıklığına geriler. Bu durum diyetin bu hastalığın oluşumun ne kadar etkili olduğunu gösterir.

konserve gıdalar

TON BALIĞI KONSERVESİ RESMEN ZEHİR SAÇIYOR

Evde balık pişirmeyenler, balık kokusundan rahatsız olanlar veya spor yapan insanlar tarafından sıkça kullanılan konserve balıklar sağlığınız açısından oldukça zararlı. Balığın içerisinde omaga 3 olduğu doğru ancak konservelerin içine girdiği zaman bu vitaminler anlamını tamamen yitiriyor. Konservelerin içerisindeki cıva kişiyi yavaş yavaş zehirliyor ve ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarının doğmasına neden olabiliyor.

ton balığı konservesi

BESLENME ŞEKLİNE DİKKAT

Mide kanseri nedenlerinin en önemlisi, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. Organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur.

akdeniz beslenme

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

Önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır. Özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. Sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de görüldü! Bilinmesi gereken Strep A belirtileriTürkiye'de görüldü! Bilinmesi gereken Strep A belirtileri
Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"
İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladıİstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı
Anahtar Kelimeler:
ton balığı kanser mide kanseri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.