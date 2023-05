Bu yiyecekler beyin sağlığını yerle bir ediyor! Bunama riskini artırıyor

Kalp ve beyin hastalıkları, kanser gibi sağlık sorunlarına neden olan birçok etken bulunuyor. Genetik, yaş, yaşam alışkanlıkları, stres gibi etkenlerin dışında sağlıksız beslenmek de birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturuyor. Dr. Shireen Kassam, " Demansın gelişimi, diğer kronik durumlarla aynı mekanizmalar, yani iltihaplanma , dislipidemi, oksidatif stres, insülin direnci ve sağlıksız bir bağırsak mikrobiyomu tarafından yönlendirilir " diyerek beyin sağlığı için uzak durmamız gereken yiyecekleri açıkladı.

İŞLENMİŞ ET

Doktor şunları söyledi: "Daha fazla doymuş yağ alımı, bunama riskinin artmasıyla ilişkilidir. "Diyetteki doymuş yağ ağırlıklı olarak hayvansal gıdalardan geliyor ve işlenmiş kırmızı et tüketimi beyin sağlığı için özellikle kötü görünüyor." The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada gün içerisinde yenen her 25 gram işlenmiş etin tüm nedenlere bağlı bunama ve Alzheimer hastalığı risklerinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulundu.

Araştırma ekibi, işlenmiş etin zihin çalma durumu için potansiyel bir risk faktörü olarak düşünülmesi gerektiği sonucuna vardı.

RAFİNE ŞEKER

Şeker, kurabiye, soda, kraker, soslar ve çorba gibi yiyeceklerde saklı olan rafine şeker, beyin durumunu iyileştirebilen iltihaplanma için bir itici güçtür. Dr. Kassam şunları söyledi: "Rafine şekerler ve karbonhidratlar açısından yüksek diyetler de hem kısa vadede hem de uzun vadede bilişsel işlevi bozuyor gibi görünüyor.

"İkincisi kısmen şekerin iltihaplanmayı ve kardiyovasküler hastalık riskini artırma yeteneğinden kaynaklanıyor." Alzheimer's & Dementia dergisinde yayınlanan araştırma rafine şekerin bunama ve Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olduğunu da vurguladı.

YAPAY TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER

Doktor, "İlginç bir şekilde, yapay olarak tatlandırılmış içecekler bile, tüm çalışmalarda olmasa da bazı çalışmalarda, bunama riskinin artmasıyla ilişkilendirildi " diye ekledi. Örneğin, Stroke dergisinde bulunan bir araştırma , günde en az bir yapay olarak tatlandırılmış içecek içenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının 2,9 kat daha fazla olduğunu fark etti.