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Bu yiyecekleri mutfağınıza bile sokmayın! Demans riskini artırıyor...

20.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlama, düşünme, akıl yürütme gibi bilişsel işlevlerin kaybına yol açan demans hastalığı, zamanla karakteri de değiştirir. Araştırmalarda demans hastalığınını tetikleyen nedenler arasında tüketilen besinler gösteriliyor.

Bu yiyecekleri mutfağınıza bile sokmayın! Demans riskini artırıyor...

İçeriği billinmeden tüketilen gıdalar, demans hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Öte yandan yetersiz beslenme ile bunama arasında güçlü bir bağ bulunduğu da biliniyor.

YİYECEKLERİN DEMANS ÜZERİNDE ETKİSİ

Sağlıksız olmayan besinler, beyin hücrelerini öldürüyor ve tüm bunların yanı sıra yaşlılarda hafıza ve dikkat sorunlarına yol açıyor. Bu gıdalar kan damarlarını zayıflattığı gibi zihinsel kapasiteyi düşürüyor.

Bu yiyecekleri mutfağınıza bile sokmayın! Demans riskini artırıyor...

İşlenmiş gıdaların bu hastalık üzerinde büyük etkisi bulunuyor. İşlenmiş gıdaları sık sık tüketenlerin demans risklerinin arttığı gözlemlendi.

İŞLENMİŞ GIDALAR HANGİLERİ?

  • Gazlı içecekler
  • Kurabiye
  • Cips
  • Sosis
  • Paketli ekmekler
  • Yağda kızartılmış yiyecekler
  • Konserve yiyecekler
  • Soslar
  • Dondurma
  • Paketli ekmekler
  • Şekerli atıştırmalıklar
  • Tuzlu atıştırmalıklar
  • Mayonez
  • Ketçap


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Anahtar Kelimeler:
demans sosis yağ
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