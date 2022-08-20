Bu yiyecekleri mutfağınıza bile sokmayın! Demans riskini artırıyor...

İçeriği billinmeden tüketilen gıdalar, demans hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Öte yandan yetersiz beslenme ile bunama arasında güçlü bir bağ bulunduğu da biliniyor.

YİYECEKLERİN DEMANS ÜZERİNDE ETKİSİ

Sağlıksız olmayan besinler, beyin hücrelerini öldürüyor ve tüm bunların yanı sıra yaşlılarda hafıza ve dikkat sorunlarına yol açıyor. Bu gıdalar kan damarlarını zayıflattığı gibi zihinsel kapasiteyi düşürüyor.

İşlenmiş gıdaların bu hastalık üzerinde büyük etkisi bulunuyor. İşlenmiş gıdaları sık sık tüketenlerin demans risklerinin arttığı gözlemlendi.

İŞLENMİŞ GIDALAR HANGİLERİ?

Gazlı içecekler

Kurabiye

Cips

Sosis

Paketli ekmekler

Yağda kızartılmış yiyecekler

Konserve yiyecekler

Soslar

Dondurma

Paketli ekmekler

Şekerli atıştırmalıklar

Tuzlu atıştırmalıklar

Mayonez

Ketçap



