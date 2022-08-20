Bu yiyecekleri mutfağınıza bile sokmayın! Demans riskini artırıyor...

İçeriği billinmeden tüketilen gıdalar, demans hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Öte yandan yetersiz beslenme ile bunama arasında güçlü bir bağ bulunduğu da biliniyor.
Sağlıksız olmayan besinler, beyin hücrelerini öldürüyor ve tüm bunların yanı sıra yaşlılarda hafıza ve dikkat sorunlarına yol açıyor. Bu gıdalar kan damarlarını zayıflattığı gibi zihinsel kapasiteyi düşürüyor.
İşlenmiş gıdaların bu hastalık üzerinde büyük etkisi bulunuyor. İşlenmiş gıdaları sık sık tüketenlerin demans risklerinin arttığı gözlemlendi.
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