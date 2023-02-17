Bu yöntemlerle faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz! İşte doğal gaz faturanızı azaltacak ipuçları

Havaların soğumasıyla birçok kişinin en büyük korkusu hâline gelen doğal gaz faturaları konusunda artık endişelenmenize gerek yok. Çünkü evde geçireceğiniz zamanlarda kombinin derecesini yükseltmek yerine kendinizi sıcak tutmanın farklı yollarını deneyebilirsiniz. Böylece hem doğal gaz faturanızı düşürebilir hem enerji tüketimini azaltarak daha iyi bir gelecek için doğaya katkıda bulunabilirsiniz. "Peki ama nasıl?" diyorsanız gelin, sizi daha fazla meraklandırmadan kış aylarında doğal gaz faturanızın daha az gelmesi için uygulayabileceğiniz yöntemleri keşfedelim!

Hem sıcak tutan hem ekstra konfor sağlayan giyilebilir battaniyeler!

Evde en çok vakit geçirilen yerler arasında televizyon karşısındaki koltuklar yer alıyor. Özellikle akşam saatlerinde koltuğunuza uzanıp film ya da dizi keyfi yaparken sizi sıcak tutacak bir battaniyeye sarılmak isteyebilirsiniz. Sonuçta kış günlerinde pelüş bir battaniyeye sarılıp sıcacık oturmayı kim istemez ki? O zaman size kombinin derecesini artırmaya ihtiyaç duymadan konforla ısınmanızı sağlayacak giyilebilir battaniyeleri önerebiliriz.

Sweatshirt ve battaniye karışımı bir tasarıma sahip olan bu ürünler, kısa veya uzun boylarda üretiliyor. Yüksek doğal gaz faturası ödemek istemediği için kombinin ayarını yükseltmeyenler, bu yumuşacık ve sıcacık battaniyeler sayesinde üşüme derdinden kurtuluyor. Siz de Hediyesepeti Giyilebilir Kollu Polar Battaniye gibi ürünlerle hem kendinizi ısıtabilir hem cebinizi koruyabilirsiniz. Battaniyelerin yumuşacık dokuları ile kendinizi huzurun kollarına bırakabilirsiniz.

Kalın ve tüylü halılarla ayaklarınız sıcacık olsun

Buz gibi soğuk havaya maruz kalıp sonrasında eve döndüğünüzde doğal olarak sıcacık bir ortamla karşılaşmak istersiniz. Ancak evinizi hayallerinizdeki gibi sıcacık hâle getirebilmek için ay sonunda yüklü bir doğal gaz faturasıyla karşılaşırsınız. Kış aylarının en büyük sorunu olan bu yüklü faturalardan tasarruf etmek, aynı zamanda da üşümemek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlardan biri de evinizi kabarık ve kalın halılarla donatmak. Evinizdeki sıcaklığı kalın halılar ile muhafaza ederek ayaklarınızın ısınmasını sağlayabilirsiniz. Sonuçta koltukta otururken ayaklarınızın buz gibi zeminle temas etmesini istemezsiniz, değil mi?

Isıtıcı terliklerle ayaklarınız gün boyu sıcacık kalsın

Siz de soğuk havalarda ayakları bir türlü ısınmayanlardan mısınız? Öyleyse size harika bir haberimiz var! Günümüz teknolojisi sağ olsun, ısınmayan ayaklara da çözüm buldu; hem de rahat mı rahat ısıtıcı terliklerle! Elektrik veya USB bağlantısı ile çalışan bu ürünler, evde vakit geçirirken ısınabilmenin en eğlenceli yollarından biri. Isıtıcı özellikli terlikleri bir kez kullandıktan sonra onların bağımlısı olacaksınız, bizden söylemesi.

Hem sevimli tarzı hem sıcacık dokusuyla sizi tam kalbinizden vuracak olan bu ürünler, doğal gaz faturasında tasarruf yapmanıza da yardımcı olacak. Siz de sıcacık ayaklara kavuşmak istiyorsanız Layiset USB Şarjlı Ayak Isıtıcıları gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Üç farklı renk alternatifi olan bu modele bayılacağınıza eminiz.

Kış aylarındaki en sadık dostunuz olmaya aday sıcak su torbaları!

Gelelim kış günlerinin klasik kurtarıcısı olan sıcak su torbalarına! Kadınların özellikle regl dönemlerinde sık sık kullandığı bu ürünler, soğuk havalarda âdeta birer kurtarıcı hâline geliyor. Üstelik çok zahmetsiz şekilde hazırlanabilmeleri sayesinde hemen her evin demirbaşı oluyor. İçine doldurduğunuz suyun sıcaklığını tüm vücudunuzda hissetmenizi sağlayan sıcak su torbaları, artık yumuşacık doku ve şık görünüm için pelüş kılıflarla piyasaya sunuluyor.

Kaliteli kılıflarıyla ellerinizin ve cildinizin yanmasını engelleyen ürünler, birbirinden şirin tasarımlarıyla kış aylarındaki en sevimli dostunuz oluyor. Siz de Biggdesign Owl and City Peluş Sıcak Su Torbası gibi ürünlere sımsıkı sarılıp film keyfi yapabilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Elbette bu sırada kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz. Kombiyi sonuna kadar açmadan kendinizi sıcak tutmak istiyorsanız bu ürünlerden yardım alabilir, böylece ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.

Isıtıcı pedlerle yüksek doğal gaz faturalarına son verin!

Kış aylarında özellikle geceleri ve sabaha karşı daha çok üşüyor, bu yüzden yatarken kombinin derecesini yükseltmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu da doğal gaz faturalarınızın cep yakması demek! Ekonomik anlamda biraz olsun rahatlamak istiyorsanız bazı özel ürünlerden yardım alarak ısınma sorununu çözebilirsiniz.

Elektrikle çalışan ve istediğiniz sıcaklık derecesine ayarlayabileceğiniz ısıtıcı pedler, size çok daha sıcak ve rahat bir uykunun garantisini veriyor. Üzerine yatabileceğiniz şekilde tasarlanan ürünler, otomatik kapanma özelliği ile elektrik tasarrufu da sağlıyor. Belirlenen sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan yastıkların ısısı, sizi gece boyunca sıcak tutmaya yetecek.

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