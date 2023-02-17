HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu yöntemlerle faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz! İşte doğal gaz faturanızı azaltacak ipuçları

Bu yöntemlerle faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz! İşte doğal gaz faturanızı azaltacak ipuçları

16.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurucu soğuklar, kabarık doğal gaz faturalarını da beraberinde getiriyor. Soğuklarla baş ederken doğal gaz faturasını azaltmanın basit ama etkili yolları olduğunu biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır" ise doğal gaz faturanızın ev ekonomisini sarsacak seviyelere ulaşmasını engellemek için hemen elinize bir kâğıt kalem alın ve size vereceğiniz tüyoları not edin!

Bu yöntemlerle faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz! İşte doğal gaz faturanızı azaltacak ipuçları

Havaların soğumasıyla birçok kişinin en büyük korkusu hâline gelen doğal gaz faturaları konusunda artık endişelenmenize gerek yok. Çünkü evde geçireceğiniz zamanlarda kombinin derecesini yükseltmek yerine kendinizi sıcak tutmanın farklı yollarını deneyebilirsiniz. Böylece hem doğal gaz faturanızı düşürebilir hem enerji tüketimini azaltarak daha iyi bir gelecek için doğaya katkıda bulunabilirsiniz. "Peki ama nasıl?" diyorsanız gelin, sizi daha fazla meraklandırmadan kış aylarında doğal gaz faturanızın daha az gelmesi için uygulayabileceğiniz yöntemleri keşfedelim!

Hem sıcak tutan hem ekstra konfor sağlayan giyilebilir battaniyeler!

Adsız tasarım - 2023-02-17T095345.383

Evde en çok vakit geçirilen yerler arasında televizyon karşısındaki koltuklar yer alıyor. Özellikle akşam saatlerinde koltuğunuza uzanıp film ya da dizi keyfi yaparken sizi sıcak tutacak bir battaniyeye sarılmak isteyebilirsiniz. Sonuçta kış günlerinde pelüş bir battaniyeye sarılıp sıcacık oturmayı kim istemez ki? O zaman size kombinin derecesini artırmaya ihtiyaç duymadan konforla ısınmanızı sağlayacak giyilebilir battaniyeleri önerebiliriz.

Sweatshirt ve battaniye karışımı bir tasarıma sahip olan bu ürünler, kısa veya uzun boylarda üretiliyor. Yüksek doğal gaz faturası ödemek istemediği için kombinin ayarını yükseltmeyenler, bu yumuşacık ve sıcacık battaniyeler sayesinde üşüme derdinden kurtuluyor. Siz de Hediyesepeti Giyilebilir Kollu Polar Battaniye gibi ürünlerle hem kendinizi ısıtabilir hem cebinizi koruyabilirsiniz. Battaniyelerin yumuşacık dokuları ile kendinizi huzurun kollarına bırakabilirsiniz.

Ürünü İncele

Kalın ve tüylü halılarla ayaklarınız sıcacık olsun

Bu yöntemlerle faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz! İşte, kışları doğal gaz faturanızı azaltacak ipuçları

Buz gibi soğuk havaya maruz kalıp sonrasında eve döndüğünüzde doğal olarak sıcacık bir ortamla karşılaşmak istersiniz. Ancak evinizi hayallerinizdeki gibi sıcacık hâle getirebilmek için ay sonunda yüklü bir doğal gaz faturasıyla karşılaşırsınız. Kış aylarının en büyük sorunu olan bu yüklü faturalardan tasarruf etmek, aynı zamanda da üşümemek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlardan biri de evinizi kabarık ve kalın halılarla donatmak. Evinizdeki sıcaklığı kalın halılar ile muhafaza ederek ayaklarınızın ısınmasını sağlayabilirsiniz. Sonuçta koltukta otururken ayaklarınızın buz gibi zeminle temas etmesini istemezsiniz, değil mi?

Isıtıcı terliklerle ayaklarınız gün boyu sıcacık kalsın

Adsız tasarım - 2023-02-17T095133.429

Siz de soğuk havalarda ayakları bir türlü ısınmayanlardan mısınız? Öyleyse size harika bir haberimiz var! Günümüz teknolojisi sağ olsun, ısınmayan ayaklara da çözüm buldu; hem de rahat mı rahat ısıtıcı terliklerle! Elektrik veya USB bağlantısı ile çalışan bu ürünler, evde vakit geçirirken ısınabilmenin en eğlenceli yollarından biri. Isıtıcı özellikli terlikleri bir kez kullandıktan sonra onların bağımlısı olacaksınız, bizden söylemesi.

Hem sevimli tarzı hem sıcacık dokusuyla sizi tam kalbinizden vuracak olan bu ürünler, doğal gaz faturasında tasarruf yapmanıza da yardımcı olacak. Siz de sıcacık ayaklara kavuşmak istiyorsanız Layiset USB Şarjlı Ayak Isıtıcıları gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Üç farklı renk alternatifi olan bu modele bayılacağınıza eminiz.

Ürünü İncele

Kış aylarındaki en sadık dostunuz olmaya aday sıcak su torbaları!

Adsız tasarım - 2023-02-17T095021.537

Gelelim kış günlerinin klasik kurtarıcısı olan sıcak su torbalarına! Kadınların özellikle regl dönemlerinde sık sık kullandığı bu ürünler, soğuk havalarda âdeta birer kurtarıcı hâline geliyor. Üstelik çok zahmetsiz şekilde hazırlanabilmeleri sayesinde hemen her evin demirbaşı oluyor. İçine doldurduğunuz suyun sıcaklığını tüm vücudunuzda hissetmenizi sağlayan sıcak su torbaları, artık yumuşacık doku ve şık görünüm için pelüş kılıflarla piyasaya sunuluyor.

Kaliteli kılıflarıyla ellerinizin ve cildinizin yanmasını engelleyen ürünler, birbirinden şirin tasarımlarıyla kış aylarındaki en sevimli dostunuz oluyor. Siz de Biggdesign Owl and City Peluş Sıcak Su Torbası gibi ürünlere sımsıkı sarılıp film keyfi yapabilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Elbette bu sırada kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz. Kombiyi sonuna kadar açmadan kendinizi sıcak tutmak istiyorsanız bu ürünlerden yardım alabilir, böylece ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.

Ürünü İncele

Isıtıcı pedlerle yüksek doğal gaz faturalarına son verin!

Adsız tasarım - 2023-02-16T181327.966

Kış aylarında özellikle geceleri ve sabaha karşı daha çok üşüyor, bu yüzden yatarken kombinin derecesini yükseltmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu da doğal gaz faturalarınızın cep yakması demek! Ekonomik anlamda biraz olsun rahatlamak istiyorsanız bazı özel ürünlerden yardım alarak ısınma sorununu çözebilirsiniz.

Elektrikle çalışan ve istediğiniz sıcaklık derecesine ayarlayabileceğiniz ısıtıcı pedler, size çok daha sıcak ve rahat bir uykunun garantisini veriyor. Üzerine yatabileceğiniz şekilde tasarlanan ürünler, otomatik kapanma özelliği ile elektrik tasarrufu da sağlıyor. Belirlenen sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan yastıkların ısısı, sizi gece boyunca sıcak tutmaya yetecek.

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!
Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İlginizi Çekebilir

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

"Ayaklarım hiç ısınmıyor, hep buz gibi!" diyenler buraya!

 Kış aylarında ısınmanın kolay ve etkili yolu!

Kış aylarında ısınmanın kolay ve etkili yolu!

 Doğal gazı olmayan evlerde mutlaka olmalı!

Doğal gazı olmayan evlerde mutlaka olmalı!

 Etkili ve uygun fiyatlı ısınma yöntemi arayanlar buraya!

Etkili ve uygun fiyatlı ısınma yöntemi arayanlar buraya!

 Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Ayaklarınızın üşümesine son! Çözümü çok basit...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Doğal gaz faturası doğalgaz doğalgaz fatura hesaplama doğalgaz faturası

İş birliği İçerikleri

Sezonun en trend parçası! En iyi puffer mont modelleri

Sezonun en trend parçası! En iyi puffer mont modelleri

Her evde olmalı! İstediğiniz görüntüyü aktarmanızı sağlayacak en iyi HDMI kablolar

Her evde olmalı! İstediğiniz görüntüyü aktarmanızı sağlayacak en iyi HDMI kablolar

Güvenliği konforla birleştiren en iyi kayak kasklarıyla tanışın

Güvenliği konforla birleştiren en iyi kayak kasklarıyla tanışın

Ölçüm yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte en iyi lazer metreler

Ölçüm yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte en iyi lazer metreler

Sazınızın performansını artıracak en iyi saz teli çeşitleri

Sazınızın performansını artıracak en iyi saz teli çeşitleri

Zımpara, parlatma, bileme, doğrama gibi işlerde kullanabileceğiniz en iyi taş motorları

Zımpara, parlatma, bileme, doğrama gibi işlerde kullanabileceğiniz en iyi taş motorları

Tümünü Gör
Zımpara, parlatma, bileme, doğrama gibi işlerde kullanabileceğiniz en iyi taş motorları

Zımpara, parlatma, bileme, doğrama gibi işlerde kullanabileceğiniz en iyi taş motorları

Yolda kalma korkusu bitti! Üstün performansı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan en iyi akü markaları

Yolda kalma korkusu bitti! Üstün performansı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan en iyi akü markaları

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Bir kez giydikten sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi yürüyüş pantolonları

Bir kez giydikten sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi yürüyüş pantolonları

Tümünü Gör
Bir kez giydikten sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi yürüyüş pantolonları

Bir kez giydikten sonra vazgeçilmeziniz olacak en iyi yürüyüş pantolonları

Kaliteli video ve fotoğraflar çekmenizi sağlayacak en iyi telefon tripodları

Kaliteli video ve fotoğraflar çekmenizi sağlayacak en iyi telefon tripodları

Yemeklerinize ekstra lezzet katacak uzun ömürlü ve sağlıklı en iyi salçalar

Yemeklerinize ekstra lezzet katacak uzun ömürlü ve sağlıklı en iyi salçalar

Boksa başlamak isteyenler için uygun fiyatlı ve uzun ömürlü en iyi boks eldivenleri

Boksa başlamak isteyenler için uygun fiyatlı ve uzun ömürlü en iyi boks eldivenleri

Telefonunuzdaki ufak sorunları gidermenizi sağlayacak telefon tamir setleri

Telefonunuzdaki ufak sorunları gidermenizi sağlayacak telefon tamir setleri

Kolayca bağlama çalmayı öğrenmek isteyenler için kısa sap bağlamalar

Kolayca bağlama çalmayı öğrenmek isteyenler için kısa sap bağlamalar

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Kaliteli bir kablosuz süpürge arıyorsanız en iyi modeller burada!

Kaliteli bir kablosuz süpürge arıyorsanız en iyi modeller burada!

Hem rahat hem elegant! Sunduğu konforla çalışma motivasyonunuzu artıracak

Hem rahat hem elegant! Sunduğu konforla çalışma motivasyonunuzu artıracak

Fonksiyonelliğiyle duştan aldığınız keyfi artıracak en iyi duş başlığı modelleri

Fonksiyonelliğiyle duştan aldığınız keyfi artıracak en iyi duş başlığı modelleri

Odanızın enerjisini yükseltecek, rahatlığına bayılacağınız armut koltuklarla tanışın

Odanızın enerjisini yükseltecek, rahatlığına bayılacağınız armut koltuklarla tanışın

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi kuru kedi mamaları

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınızı sevindirin! İşte en iyi kuru kedi mamaları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çok acı hikaye! Babası gündüz kapıcılık yaptı akşam pet şişe toplayıp sattı... Hacı Uyar hakim olacaktı, atanmayı bekliyordu enkazdan çıkamadı

Gündüz kapıcılık yaptı akşam şişe toplayıp sattı! Tek hayali...

Saz tellerini yenilemek isteyenler için en iyi saz teli markaları

Sazınızın performansını artıracak en iyi saz teli çeşitleri

Kayak yaparken ilk düşüncesi güvenlik olanlar için en iyi kayak kaskları ve markaları

Güvenliği konforla birleştiren en iyi kayak kasklarıyla tanışın

Bu sezon mutlaka sahip olmanız gereken en iyi kışlık puffer mont çeşitleri

Sezonun en trend parçası! En iyi puffer mont modelleri

Soluk borusuna yemek takılan depremzedeyi ‘Heimlich’ manevrası kurtardı

Ölümle burun buruna gelen depremzedeyi böyle kurtardı

SON DAKİKA | Akdeniz'de 4.7 şiddetinde deprem oldu! Sarsıntı Mersin, Antalya ve Adana'da da hissedildi

Bu kez de Akdeniz sallandı! Mersin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.