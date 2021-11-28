Bu yöntemlerle izleri sökün atın! Ahşap yüzeylerdeki sıcak bardak izlerinden kurtulmanın yolları

Evimizin güzel bir görünüme sahip olmasını istiyorsak, mobilyaların bakımını yaptığımızdan emin olmalıyız. Ancak bazen mobilyaların bakımını yapmak, oldukça zorlaşabiliyor. Özellikle ahşap masa ve sehpalarda oluşan bardak izleri çok can sıkıcı olabiliyor. Normal şekilde silerek çıkmayan bu izlerden kurtulmak sandığınızdan çok kolay. Siz de bu yöntemleri uygulayarak mobilyalarınızın görünümünü güzelleştirebilirsiniz. İşte, sinir bozan bardak izlerinden kurtulmak için birkaç dahice tüyo!

KOLONYA İLE YAKIN

Evet, kulağa ilginç gelse de bardak izlerini silmede en etkili ve en çok kullanılan yöntemlerden biri, üzerinde iz bulunan bölgeyi yakmak. Bardak izi olan bölgeye kolonya dökün ve kolonyayı bir çakmakla yakın. Birkaç saniye sonra alevi söndürün. Bu şekilde bardak izlerini temizleyebilirsiniz. Ancak kolonya ve çakmak kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

ÜTÜLEMEK DE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

Eğer çakmak kullanmak istemiyorsanız ütüleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Pamuklu bir bez ya da giysiyi katlayarak iz olan bölgeye koyun ve buharsız ütü ile o bölgeyi ütüleyin. Birkaç saniye ütüledikten sonra kontrol edin. Bardak izi gidene kadar bu işlemi tekrarlayın.

DİŞ MACUNU KULLANIN

Ateş ve ütü yöntemleri, size tehlikeli geldiyse başka çözümler de var tabii ki. Diş macunu da bardak izlerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Diş macununu bardak izi olan bölgeye sürün ve o bölgeye iyice dağıtın. 30 saniye bekledikten sonra bezle ovalamadan silin. Bardak izlerinin gittiğini göreceksiniz.

MAYONEZ VE KABARTMA TOZU KARIŞIMI

Son olarak mayonez ve kabartma tozu karışımı ile de bir türlü kurtulamadığınız bardak izlerini temizleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mayonez ve bir paket kabartma tozunu bir kapta karıştırın. Bu karışımı bardak izi olan bölgelere sürün ve bir süre bekleyin. Bölgeyi sildikten sonra tertemiz ve yeni görünümlü ahşap mobilyanıza kavuşun.



