Buckingham Sarayı'ndan Harry-Meghan ile ilgili açıklama geldi

Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.

"BU KONU DİKKATLE ELE ALINACAK"

Irkçılık suçlamalarıyla ilgili olarak da "Irkçılık suçlaması endişe verici, bu konu dikkatle ele alınacak" denildi.

