Buckingham Sarayı'ndan Harry-Meghan ile ilgili açıklama geldi

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın röportajıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, tüm Kraliyet Ailesi'nin, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tam olarak bildikleri ve ailenin üzgün olduğu belirtildi.
Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.
"BU KONU DİKKATLE ELE ALINACAK"
Irkçılık suçlamalarıyla ilgili olarak da "Irkçılık suçlaması endişe verici, bu konu dikkatle ele alınacak" denildi.