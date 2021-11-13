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Buğulu bakışlara dakikalar içerisinde sahip olabilirsiniz! Pratik dumanlı göz makyajı uygulamaları

13.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakışlar bir kadının en çarpıcı özelliklerinden biri. Hele bir de Türkan Şoray misali buğulu bakışlara sahipse gözlerin üzerinden alınması oldukça zor! Özenli bir göz makyajı çoğu zaman vakit alıyor, ancak bu tekniklerle hemencecik dumanlı gözlere sahip olmak mümkün! Pratik buğulu göz makyajı önerileri yazımızda!

Buğulu bakışlara dakikalar içerisinde sahip olabilirsiniz! Pratik dumanlı göz makyajı uygulamaları

Yüzün odak noktası gözler... Çarpıcı bakışlara sahip olmak için göz makyajına daha fazla özen göstermeniz gerekir. Vurgulu bakışlara sahip olmak için koyu tonlarda dumanlı bir göz makyajı yapmak istiyorsanız, zamandan tasarruf etmek için bu önerilerimize bir göz atın.

MAKYAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

Dumanlı göz makyajına başlamadan önce mutlaka bir baz uygulaması yapmalısınız.

  • Göz kapaklarına uygulanan primer, makyajın etkisini ve kalıcılığını artırır.

  • Far bazınız yoksa nötr tonlarda bir krem far da primer görevi görebilir.

  • Primer uygulamasından sonra göz kapaklarına nötr bir renk uygulayın.
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GÖZ KAPAĞINI GÖLGELENDİRİN

Primer ve sonrasında açık ton bir far uyguladıktan sonra göz kapaklarını gölgelendirmeye başlayabilirsiniz.

  • Kullanacağınız renklerin en koyu tonda olanını, tüm göz kapağınıza parmağınızla uygulayın ve katlanma çizgisinde fırça yardımıyla iyice dağıtın.

  • Göz kapağının ortasına far paletinizden metalik bir ton uygulayın ve aynı şekilde iyice dağıtın.

  • Sıra geldi kirpik diplerine. Alt ve üst kirpik diplerine koyu tonlarda bir far sürün. Kahve tonları bu uygulama için iyi bir seçim olabilir.

  • Kirpiklere uygulayacağınız rimel ile çarpıcı bakışlarınız hazır!

EN PRATİK BUĞULU GÖZ MAKYAJI

"Benim bu kadar bile vaktim yok" diyorsanız, buğulu bakışlara kavuşmanın en kısa yoluna geldi sıra!

  • Üst kirpik diplerine kalın bir göz kalemi çekin. Çizginin orta kısmı, biraz daha kalın olabilir.

  • Alt kirpik diplerine de aynı işlemi uygulayın. Çizdiğiniz çizgiyi parmağınızla dağıtın.

  • Göz kapağının dış köşelerinden kaşın hemen altına koyu tonlarda bir far uygulayın ve parmağınızla veya bir fırça yardımıyla dağıtın. Pratik dumanlı göz makyajınız hazır!

FAR OLMADAN DUMANLI GÖZ MAKYAJI

Hızlıca evden çıkmanız gerek ve o an yanınızda göz farı bulunmuyor. Öyleyse bu maddeye mutlaka göz atmalısınız!

  • Göz kaleminizi birkaç dakika sıcak suyun içinde bekletin.

  • Sudan çıkardığınız göz kalemini kurutun ve biraz soğuması için bekleyin.

  • Sürülebilir sıcaklığa gelen kalemi üst kirpik diplerine sürün ve bir sünger yardımıyla yukarı doğru dağıtın. Bu kadar basit!
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