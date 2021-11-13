Buğulu bakışlara dakikalar içerisinde sahip olabilirsiniz! Pratik dumanlı göz makyajı uygulamaları

Yüzün odak noktası gözler... Çarpıcı bakışlara sahip olmak için göz makyajına daha fazla özen göstermeniz gerekir. Vurgulu bakışlara sahip olmak için koyu tonlarda dumanlı bir göz makyajı yapmak istiyorsanız, zamandan tasarruf etmek için bu önerilerimize bir göz atın.
Dumanlı göz makyajına başlamadan önce mutlaka bir baz uygulaması yapmalısınız.
Göz kapaklarına uygulanan primer, makyajın etkisini ve kalıcılığını artırır.
Far bazınız yoksa nötr tonlarda bir krem far da primer görevi görebilir.
Primer ve sonrasında açık ton bir far uyguladıktan sonra göz kapaklarını gölgelendirmeye başlayabilirsiniz.
Kullanacağınız renklerin en koyu tonda olanını, tüm göz kapağınıza parmağınızla uygulayın ve katlanma çizgisinde fırça yardımıyla iyice dağıtın.
Göz kapağının ortasına far paletinizden metalik bir ton uygulayın ve aynı şekilde iyice dağıtın.
Sıra geldi kirpik diplerine. Alt ve üst kirpik diplerine koyu tonlarda bir far sürün. Kahve tonları bu uygulama için iyi bir seçim olabilir.
"Benim bu kadar bile vaktim yok" diyorsanız, buğulu bakışlara kavuşmanın en kısa yoluna geldi sıra!
Üst kirpik diplerine kalın bir göz kalemi çekin. Çizginin orta kısmı, biraz daha kalın olabilir.
Alt kirpik diplerine de aynı işlemi uygulayın. Çizdiğiniz çizgiyi parmağınızla dağıtın.
Hızlıca evden çıkmanız gerek ve o an yanınızda göz farı bulunmuyor. Öyleyse bu maddeye mutlaka göz atmalısınız!
Göz kaleminizi birkaç dakika sıcak suyun içinde bekletin.
Sudan çıkardığınız göz kalemini kurutun ve biraz soğuması için bekleyin.
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