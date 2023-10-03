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Bugün başladı, 13 Ekim'e kadar sürecek! 81 ilde et ve süt ürünlerine denetim

03.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik ülke genelinde 13 Ekim'e kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu.

Bugün başladı, 13 Ekim'e kadar sürecek! 81 ilde et ve süt ürünlerine denetim

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını belirtti.

Yumaklı, denetimlerin ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, 2'ncisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini hatırlattı.

81 İLDE ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE DENETİM BAŞLADI

Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını bildirerek, "Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde 2 hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde; teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek" dedi.

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'TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmesinin halk sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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'406 İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI'

Yumaklı, 12-29 Eylül tarihlerinde ülke genelinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetimlerde 62 bin 372 işletmeden 406’sına cezai işlem uygulandığını belirtti. Yumaklı, şunları kaydetti: "Kurallara uyan, gıda imal ve satış yerlerinde vatandaşımızın sağlığını gözeten işletmelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin ve kurallara uymaya özen gösteren işletmelerimizin yanında olacaktır. Bunun yanında bakanlığımızca farklı sektörlere yönelik denetimlerimiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek."

Bakan Yumaklı, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 'Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaları çağrısında bulunarak, "Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

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(DHA)

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