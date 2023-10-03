HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmen atamalarında mülakat tartışması! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Görmek zorundayım!

Öğretmen atamalarında mülakat tartışması! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Görmek zorundayım!

03.10.2023 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen alımlarında tepkilere neden olan mülakatla ilgili tartışmalar sürüyor. Seçimler öncesinde mülakatların kaldırılması AK Parti’nin vaatleri arasında yer alıyordu ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat sisteminde değişiklik yaparak sürdürmekte kararlı. Tekin yaptığı son açıklamasında bu kez de "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." diyerek mülakat sisteminin gerekli olduğunu belirtti.

Öğretmen atamalarında mülakat tartışması! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Görmek zorundayım!

Öğretmen alımlarında mülakat tartışması sürüyor. Özellikle ‘torpil’ iddialarına neden olduğu için her dönemde tepki çeken mülakat uygulaması ile yeni bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'ye konuştu. Öğretmen alımında mülakat tartışmalarını değerlendiren Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." dedi.

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." diye konuştu.

2

‘NEDEN İTİRAZ EDİYOR İNSANLAR ANLAMIYORUM’

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

“NEDEN KUL HAKKI YİYEYİM!”

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım." dedi.

Mülakatlar kaldırılacak mı? AK Parti'den açıklama Mülakatlar kaldırılacak mı? AK Parti'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'mülakat' açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'mülakat' açıklaması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı işkence gözler önüne serildi: "Hadi sıkıysa beni övme deyip..."Yaptığı işkence gözler önüne serildi: "Hadi sıkıysa beni övme deyip..."
'Meral Akşener bırakıyor, yerine gelecek isim...''Meral Akşener bırakıyor, yerine gelecek isim...'
İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldıİçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
mülakat atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanı öğretmen atama yusuf tekin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.