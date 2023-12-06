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Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Adliye çevresinde teyakkuza geçildi: Ogün Samast için duruşma günü

06.12.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz ay tahliye edilen Samast, bugün yıllar sonra ilk kez duruşmaya yaya olarak gelirken görüntülendi.

Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Adliye çevresinde teyakkuza geçildi: Ogün Samast için duruşma günü

19 Ocak 2007’de Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in öldürülmesiyle tutuklanan Samast, geçtiğimiz ay serbest kalmıştı. Hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen Ogün Samast için bugün İstanbul'da duruşma görülecek. Samast duruşmaya SEGBİS sistemiyle Trabzon'dan bağlanacak.

ADLİYE ÇEVRESİNDE EKİPLER TEYAKKUZDA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne geldi.

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Adliye çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast'ın yaya olarak adliyeye geldiği gözlendi.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

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İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

(İHA)

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Hrant Dink ogün samast
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