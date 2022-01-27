Bugün İstanbul'da otobüs ve metrobüs çalışıyor mu? 26 Ocak 2022 Perşembe toplu ulaşım olacak mı?

stanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada buzlanma ve kar temizleme çalışmaları sürdüğü için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam ettiğini duyurmuştu. İstanbul 22 Ocak Pazartesi gününden bu yana kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde. Buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ederken toplu ulaşımın olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İETT otobüs ve metrobüs çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da ikamet eden ve evine veya iş yerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, 27 Ocak gününde otobüslerin ve metrobüslerin durumunu araştırıyor. İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımada bir aksaklık olup olmadığı sorgulanırken, yapılan açıklamalara göre metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşımalarda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Toplu taşıma seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamakta. Buna ilave olarak metro seferleri ise 27 Ocak gece 02:00'a kadar uzatıldı.

27 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK MI?

İstanbul'da bugün metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler normal sefer saatleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada 26 Ocak için “Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir” denilmişti.

