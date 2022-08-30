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Bugün kargolar açık mı, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos 2022 Pazartesi kargolar ve PTT çalışıyor mu?

30.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kargolar açık mı? Ürün göndermek isteyen ya da siparişinin eline ulaşmasını bekleyen birçok vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos'ta kargolar açık mı, PTT kargo çalışıyor mu? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Bugün kargolar açık mı, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos 2022 Pazartesi kargolar ve PTT çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene de yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kargoda işi olan vatandaşlar ile alışveriş sitelerinden satın aldıkları ürünün eline ulaşmasını bekleyen kişiler 30 Ağustos'ta kargo firmalarının ve PTT'nin çalışıp çalışmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Bugün kargolar açık mı, PTT kargo çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermiyor.

Bu nedenle kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak.

Kargo şubelerinin kapalı olması sebebiyle kargo alım ve dağıtım işlemleri de yapılmayacak.

30 AĞUSTOS'TAN PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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