BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ? 31 Ekim 2022 Salı okul var mı? ilkokul, ortaokul, liselerde son durum...

Bugün okulların tatil olup olmadığı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internette araştırma yapıyor. İşte, bugün (31 Ekim 2023 Salı) okullarda son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar tatil değil.Bugün yeniden ders başı yapılması beklenen ülkemizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.

30 EKİM'DE OKULLAR NEDEN TATİLDİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurdumuzda büyük bir coşkuyla kutlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların 1 günlük tatil edildiğini sosyal medya hesabından yapıtığı açıklama ile duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerine yer vermişti.





