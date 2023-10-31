HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ? 31 Ekim 2022 Salı okul var mı? ilkokul, ortaokul, liselerde son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ? 31 Ekim 2022 Salı okul var mı? ilkokul, ortaokul, liselerde son durum...

31.10.2023 07:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Bayramı'nı takip eden gün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Peki, bugün okullar tatil mi? 31 Ekim 2022 Salı okul var mı? ilkokul, ortaokul, liselerde son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ? 31 Ekim 2022 Salı okul var mı? ilkokul, ortaokul, liselerde son durum...

Bugün okulların tatil olup olmadığı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internette araştırma yapıyor. İşte, bugün (31 Ekim 2023 Salı) okullarda son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okullar tatil değil.Bugün yeniden ders başı yapılması beklenen ülkemizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.

30 EKİM'DE OKULLAR NEDEN TATİLDİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurdumuzda büyük bir coşkuyla kutlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların 1 günlük tatil edildiğini sosyal medya hesabından yapıtığı açıklama ile duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerine yer vermişti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tekirdağ! Eşine az rastlanan olay: 'İmza benim değil' dedi, evliliği iptal edildiYer: Tekirdağ! Eşine az rastlanan olay: 'İmza benim değil' dedi, evliliği iptal edildi
İstanbul adaylığı için Ali Yerlikaya iddiası!İstanbul adaylığı için Ali Yerlikaya iddiası!
Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulunduBelden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
bugün okullar tatil mi meb okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.