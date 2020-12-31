Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

WhatsApp, pek çok iOS ve Android telefona destek veriyor. Böylelikle hem iOS tarafındaki iPhone kullanıcıları hem de Android tarafındaki akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişebiliyor ve sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp 2021'nın arefesinde bir kısım kullanıcısı için önemli bir adım atmış durumda. Sessiz sedasız destek sayfasını güncelleyen platform, buna göre yeni yılda bazı telefonlara destek veremeyecek.
WhatsApp'ın destek sayfasına göre, iOS ve Android bazı telefonlar 2021'de WhatsApp'a erişemeyecek ya da kullanırken sorun yaşayacak. Sayfaya bakılırsa iOS 9 altı bir sürüme sahip iPhone'lar ile Android 4.0.3 altı bir sürüme sahip Android cihazların desteği 1 Ocak 2021 itibari ile kesilecek. Yani WhatsApp'ı yeni yılda kullanabilmek için telefonunuzun iOS 9 ve üstü, Android 4.0.3 ve üstü işletim sistemine sahip olması gerek. Zira WhatsApp'ın desteklediği cihazlar hakkındaki bilgilendirmesi bu yönde.
WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlar arasında ise iPhone 4, Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black ve Motorola Droid Razr gibi eski sayabileceğimiz bazı telefonlar var. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 ve iPhone 6S sahipleri ise iOS 9 ve üstü bir sürüme geçtiğinde 2021'de de WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanacak. Bu durum Android tarafında da geçerli olacak ve WhatsApp, Android 4.0.3 ve üstü bir sürüme geçen Android cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışacak.
WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlardan birine sahip olup olmadığınızı telefon ayarlarına giderek kontrol edebilirsiniz. Eğer işletim sistemi sürümünüz iOS 9 veya Android 4.0.3 ise endişe etmenize gerek yok. Ancak iOS 9 veya Android 4.0.3 altı bir sürüme sahipseniz, yüklenebilir bir sistem güncellemeniz varsa güncellemeyi yapmanız, herhangi bir güncelleme yok ise WhatsApp kayıtlarınızı 'bugün' içinde dışarıya aktarmanız gerekiyor.
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