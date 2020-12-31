HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

31.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android bazı akıllı telefonlara destek vermeyi 1 Ocak 2021 itibarıyla kesiyor. Buna göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 9'un ve Android 4.0.3'ün altındaki yazılımlarda yeni yıldan itibaren çalışmayacak.

WhatsApp, pek çok iOS ve Android telefona destek veriyor. Böylelikle hem iOS tarafındaki iPhone kullanıcıları hem de Android tarafındaki akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişebiliyor ve sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp 2021'nın arefesinde bir kısım kullanıcısı için önemli bir adım atmış durumda. Sessiz sedasız destek sayfasını güncelleyen platform, buna göre yeni yılda bazı telefonlara destek veremeyecek.

WHATSAPP DESTEĞİ KESİLEN TELEFONLAR İÇİN SON GÜN

WhatsApp'ın destek sayfasına göre, iOS ve Android bazı telefonlar 2021'de WhatsApp'a erişemeyecek ya da kullanırken sorun yaşayacak. Sayfaya bakılırsa iOS 9 altı bir sürüme sahip iPhone'lar ile Android 4.0.3 altı bir sürüme sahip Android cihazların desteği 1 Ocak 2021 itibari ile kesilecek. Yani WhatsApp'ı yeni yılda kullanabilmek için telefonunuzun iOS 9 ve üstü, Android 4.0.3 ve üstü işletim sistemine sahip olması gerek. Zira WhatsApp'ın desteklediği cihazlar hakkındaki bilgilendirmesi bu yönde.

WhatsApp desteği

İŞTE 2021'DE WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK TELEFONLAR

WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlar arasında ise iPhone 4, Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black ve Motorola Droid Razr gibi eski sayabileceğimiz bazı telefonlar var. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 ve iPhone 6S sahipleri ise iOS 9 ve üstü bir sürüme geçtiğinde 2021'de de WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanacak. Bu durum Android tarafında da geçerli olacak ve WhatsApp, Android 4.0.3 ve üstü bir sürüme geçen Android cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışacak.

WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!

SÜRÜMÜNÜZÜ KONTROL EDİN

WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlardan birine sahip olup olmadığınızı telefon ayarlarına giderek kontrol edebilirsiniz. Eğer işletim sistemi sürümünüz iOS 9 veya Android 4.0.3 ise endişe etmenize gerek yok. Ancak iOS 9 veya Android 4.0.3 altı bir sürüme sahipseniz, yüklenebilir bir sistem güncellemeniz varsa güncellemeyi yapmanız, herhangi bir güncelleme yok ise WhatsApp kayıtlarınızı 'bugün' içinde dışarıya aktarmanız gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Apple'ın üretmesi bekleniyordu! Gerçek olmak üzereApple'ın üretmesi bekleniyordu! Gerçek olmak üzere
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

Apple Corellium davasında haksız bulundu

Apple Corellium davasında haksız bulundu

Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

Apple'ın üretmesi bekleniyordu! Gerçek olmak üzere

Yurt dışından PS5 almak güvenli mi?

Yurt dışından PS5 almak güvenli mi?

Realme UI 2.0 arayüzü erken erişime açıldı

Realme UI 2.0 arayüzü erken erişime açıldı

Vivo’nun merakla beklenen telefonu tanıtıldı

Merakla beklenen amiral gemisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.