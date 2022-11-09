BUGÜN TATİL Mİ, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve işyerleri!

Bugün tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çok sayıda vatandaş Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. Peki, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım öğleden sonra tatil mi olacak?

9 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?

9 Kasım tatil olmayacak. Öğrenciler okula gidecek, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil değildir.

10 Kasım'da okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk haftası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenecek.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.



