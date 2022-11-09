HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN TATİL Mİ, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve işyerleri!

BUGÜN TATİL Mİ, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve işyerleri!

09.11.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün tatil mi, sorusu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi 9 Kasım'da okula gidecek öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan memurlar tarafından merak konusu oldu. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek. Atatürk’ü Anma Günü öncesi okullar ve işyerlerinde son durum hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım yarım gün mü?

BUGÜN TATİL Mİ, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım 2022 Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve işyerleri!

Bugün tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çok sayıda vatandaş Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. Peki, 9 Kasım resmi tatil mi? 9 Kasım öğleden sonra tatil mi olacak?

9 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?

9 Kasım tatil olmayacak. Öğrenciler okula gidecek, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil değildir.

10 Kasım'da okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk haftası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenecek.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

10-kasım

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

a4

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

a05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmazİBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz
Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldıDikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor

10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.