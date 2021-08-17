Bulaşık makinenizin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz

Teknolojik cihazlar evlerimize girdiğinden beri hayatımızın kolaylaştığını kabul ediyoruz. Özellikle bulaşık makinesinin olmadığı kara günleri düşündükçe halimize şükrediyoruz. Mutfağımızın baş yardımcısı bulaşık makinesini verimli kullanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise bu önerilere mutlaka kulak verin.

BULAŞIK YERLEŞTİRME

Bazıları için eğlence bazıları için ise işkence olan bulaşık makinesi yerleştirmek dikkat gerektiren bir iştir. Makinenin doğru ve verimli çalışması için bulaşıkların aralıklı dizilmesi gerekir, aksi halde temizleyen bulaşıklar için tekrar uğraşmanız gerekebilir.

DETERJAN KULLANIMI

Bulaşıklarınızın iyi temizlenmesi için sadece bulaşık makineleri için üretilmiş deterjanları kullanmanız gerekir. Farklı deterjanları karıştırmak makinenizin kullanım ömrünü kısaltır.

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Yemek atıkları, donmuş yağlar bulaşık makinenizin filtresinin dolmasına neden olur. Filtresi dolan makine ekstra çaba gösterse bile bulaşıkların temizlenmesini sağlayamaz. Filtreyi belirli periyodlarla çıkararak temizliğini yapabilir, makinenizin yıkama kalitesini artırabilirsiniz.

ÖN TEMİZLİK

Fincanda kalan kahve telvesi, küllükte unutulan kül veya tabaktaki salça kalıntısı makine için sorun oluşturabilir. Kirli ürünleri makineye yerleştirmeden önce sudan geçirmeniz makinenizin ömrünü uzatacaktır.

SEPET SORUNU

Çatalınızın temiz, kaşığınızın çiziksiz, bıçağınızın parlak görünmesi için makinenizin sepetine özen göstermelisiniz. Sıkışık yerleştirilen eşyalar yıkama sırasında birbirlerini çizebilir.

Diğer bir sorun da kesici eşyalar nedeniyle sepetin aşınmasıdır. Bıçak gibi kesici eşyaları gruplayarak sepete zarar vermeden yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

UYGUN EŞYA YIKAMA

Ispanak, patates, domates veya kıvırcık gibi sebzeler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bu gibi durumlar öncelikle sizin sağlığınızı tehlikeye sokacaktır. Bulaşık makinesi; mum, tahta eşyalar ve plastik ürünler için uygun değildir. Plastik malzemeler yüksek ısının etkisiyle kansorejen etkiye neden olabilir. Makineye sadece kullanma kılavuzunda belirtilen eşyalar koyulmalıdır.



