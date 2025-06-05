Bulaşık makinesi bardakları neden çizer? Bulaşık makinesinin bardakları çizmesi nasıl önlenir?

Modern yaşamın en yaygın kullanılan eşyalarından birisi bulaşık makineleridir. Günümüzde neredeyse her evde bu eşyanın olduğu görülür. Bulaşık makineleri zamandan ve su kullanımından tasarruf sağlarken, aynı zamanda oldukça pratik bir yardımcıdır. Fakat bazı durumlarda bulaşık makinesinde yıkanan eşyaların çizildiği ve hasar aldığı görülebilir. Bulaşık makinesi bardakları çiziyor sorunun belli sebepleri vardır ve yıkama anında bulaşık makineleri içerisinde ortaya çıkar. Bu sorunun çözülmemesi halinde ise eşyalar hasar alır ve hoş görülmez.

Bulaşık makinesi bardakları neden çizer?

Yıkanan bulaşıkları bulaşık makinesinden alırken bardakların çizilmiş olduğu görülebilir. Bu durum kulağa basit bir problem gibi gelse de aslında oldukça can sıkıcı bir durumdur. Fakat bu problemin son derece basit bir çözümü bulunur. Bulaşık makinesinin bardakları çizmesinin en büyük sebebi makinedeki tuz miktarının yeterli olmamasıdır.

Bulaşık makinelerindeki tahliye yerinin hemen yan tarafında tuz haznesi bulunur. Tuz, bulaşık makinelerinde sert suyu seyreltmeye yarayan, bulaşıkların yumuşak su ile yıkanmasını sağlayıp hasar almasına engel olan bir içeriğe sahiptir. Bu sebeple bulaşık makineleri kullanılırken mutlaka tuz eklenmelidir. Makine tuz olmadan da işlevini yerine getirebilir. Ancak bulaşıklar tuz eklenmeden yıkandığında büyük ihtimalle çizilecektir.

Bulaşık makinesinin bardakları çizmesi nasıl önlenir?

Bu sorunla karşılaşan pek çok insan bulaşık makinesinin bardakları çizmemesi için ne yapmak gerekir sorusunun yanıtını arar.

Bulaşık makinesinin bardakları çizmemesi için makineye tuz eklenmesi şarttır. Bazı coğrafi bölgelerde suyun yapısı oldukça yumuşaktır. Bu tür yerlerde ikamet edenlerin bulaşık makinelerine tuz eklemesine gerek olmayabilir. Ancak suyun sert olduğu yerlerde mutlaka makineye tuz eklenmesi gerekir. Zira tuzun içeriğinde bulunan mineraller suyun yumuşamasını sağlar ve bardakların çizilmesinin önüne geçer.

Bulaşık makinesine eklenen tuzların yapısının sofra tuzlarından farklı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla mutlaka makine tuzu alınmalıdır.