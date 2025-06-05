Bulaşık makinesinde bardaklar neden sararır? Sararmamaları için ne yapmak gerekir?

Bulaşık makinesinde bardaklar sararıyor sorunu pek çok insan tarafından rahatsızlık sebebidir. Bardakların sararması devamlı kullanılması ve yanlış temizleme sonucunda hoş karşılanmayan görüntülere neden olabilir. Bulaşıklar, makinede yıkansa bile bazı durumlarda aranan beyazlığa ulaşılamayabilir. Sararan bardaklarla misafir ağırlamak ve onları kullanmak istenmeyen bir durumdur. Bu sorunu yaşayan kişiler sararan bardak sorununa karşı etkili yöntemler araştırmaktadır.

Bulaşık makinesinde bardaklar neden sararır?

Bulaşık makineleri mutfak temizliğini büyük ölçüde kolaylaştıran araçlardır. Fakat bazı faktörlere bağlı olarak bardaklarda sararma ve lekelenmelere yol açabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

İkamet edilen bölgedeki suyun sert olması bardaklarda lekelenmelere neden olabilir.

Suyun kireçli olması, bulaşık makinesinde kireç toplanmasına neden olur. Bu durum ise yıkama sırasında bardakların sararmasına yol açar.

Kalitesiz deterjanlar veya yanlış kullanımlar bardaklarda sararmaya neden olabilir. Lekelerin önlenebilmesi için genellikle parlatıcı kullanımı tavsiye edilir.

Bulaşık makinesindeki sıcaklığın çok yüksek olması, bardaklarda sararmaya ve hatta aşınmalara neden olabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanan bardaklarda sararma görülüyorsa, makinenin düzenli olarak bakımı yapılmalı, iyi bir deterjan ve parlatıcı kullanılmalıdır.

Bulaşık makinesinde bardakların sararmaması için ne yapmak gerekir?

Bulaşık makinesinde temizlenen bulaşıkların daha iyi temizlenebilmesi ve zamanla yıpranmaması için dikkat edilmesi gereken temizleme yöntemleri bulunur. Bunun için kullanılan en yaygın yöntem 1 fincan karbonatı ve 1 fincan beyaz sirkeyi deterjan bölümüne eklemek ve bulaşık makinesini boş bir şekilde çalıştırmaktır. Bu yöntem sayesinde makinede biriken kireçler çözülür ve makinenin performansı daha iyi olur.

Öte yandan sararmış bardakları temizleme yöntemleri de merak edilir. Bunun için karbonat yöntemi kullanılabilir:

Doğal leke çıkarıcı bir madde olarak bilinen karbonat 2 yemek kaşığı miktarda bir kaseye alınır. Ardından üzerine macun kıvamına gelecek şekilde su eklenir. Elde edilen macun bardaklardaki sararan yerlere sürülür ve fırça ile ovulur. 10 dakika kadar bekledikten sonra bol suyla durulanır.