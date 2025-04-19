Bulaşık makinesinde neler yıkanır, neler yıkanmaz?

Bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünler genellikle porselen, cam ve çatal bıçak gibi gereçlerdir. Her ne kadar mutfakta pratik bir araç olsa da, tüm mutfak gereçleri için kullanılamaz. Özellikle desenli ve çok renkli boyalı ürünler bulaşık makinesinde yıkandığında desenleri silinebilir. Bu sebepten makinede yıkanması önerilmez.

Bulaşık makinesinde neler yıkanır?

Bulaşık makinesi, tabak, bardak ve diğer mutfak araçlarının temizlenmesi için kullanılır. Pek çok materyal bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Seramik, porselen ve cam tabaklar, kaseler kullanım önerilerinde bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresi bulunuyorsa yıkanabilir. Çatal, kaşık ve bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilecek şeyler nelerdir?

Bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünlerin başında cam malzemeler gelir. İşlemesiz ve boyasız tüm cam malzemeler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Cam bardaklar, kupalar, paslanmaz çelik veya makinede yıkanabilir ibaresi bulunan tencereler rahatlıkla makineye koyulabilir.

Plastik kaplar makinede yıkanırken üst sepete koyulması önerilir. Bebek biberonları ve bebek gıda materyalleri bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak özel aparatlar, deterjanlar kullanılmalıdır. Ayrıca hijyen programı seçilerek daha iyi bir temizlik gerçekleştirilebilir.

Bulaşık makinesinde neler yıkanmaz?

Bulaşık makinesi her ne kadar bulaşık yıkamada kolay ve ekonomik olsa da, her mutfak gereci için uygun olmayabilir. Özellikle ahşap eşyalar suya uzun süre maruz kaldığında şişebilir ya da şekil değiştirebilir. Bu sebepten ahşap kaşıklar, spatulalar ve kesme tahtaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Dökme demir tavalar ve tencereler de paslanma, kararma ve zarar görme durumları yaşanabileceğinden makinede yıkanması önerilmez.

Bulaşık makinesinde yıkanmayan ürünler arasında teflon ve yapışmaz kaplamalı ürünler bulunur. Bu ürünlerin zamanla kaplamaları soyulabilir. El boyaması, desenli seramik ve porselenlerin de makinede yıkanmamalıdır.

Bulaşık makinesinde yıkanamayacak şeyler nelerdir?

Bulaşık makinesinde yıkanmayacak şeyler şu şekilde sıralabilir:

Bakır ve alüminyum ürünler,

Teflon ve yapışmaz kaplaması olan ürünler,

Kristal camlar,

El boyaması ve desenli porselen, seramikler,

Keskin şef bıçakları,

İzolasyonu olan termoslar ve kupalar,

İnce plastik ürünler.

Bu ürünler deforme olacağından makinede yıkamaya uygun değildir. Elde yıkama yapılarak kullanılması önerilir.