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Bulaşık makinesine koyacağınız bi dilim limonun etkilerine inanamayacaksınız

19.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik sağlıklı olmak için büyük önem taşıyor. Özellikle bulaşıkların temizliği sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Ancak bulaşıkları yıkarken yapılan ufak yanlışlar tabakların, bardakların çizilmesine, matlaşmasına, kötü kokmasına neden olabiliyor. Bu sorunlar için çeşitli ürünler bulunuyor ama kimyasal ürün kullanmak istemeyenler bu habere göz atabilir.

Bulaşık makinesine koyacağınız bi dilim limonun etkilerine inanamayacaksınız

Bulaşık makinesi hayatımızı kolaylaştıran ev aletlerinden. Uzun süren ve çok fazla su israfına neden olan elde yıkama sorununu çözen bulaşık makineleri çok daha hijyenik sonuçlar sağlıyor. Bulaşık makinesi her ne kadar etkili yıkama sağlasa da zaman zaman tabaklarda, bardaklarda, tencerelerde çizilmelere, lekelenmelere ve matlaşmalara yol açabiliyor. Bu sorunları ve daha fazlasını çözmek için tek ihtiyacınız olan malzemenin bir dilim limon olduğunu biliyor muydunuz?

BULAŞIK MAKİNESİNE EKLENEN LİMON NE İŞE YARAR?

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Bulaşık makinesine koyacağınız limon kabuğu ya da bir limon dilimi kirli bulaşıklarınızın makineden tertemiz ve hiç leke olmadan çıkmasını sağlayacaktır. Tek yapmanız gereken limonu bardak rafına ya da çatal-kaşık bölmesine koymak ve makineyi normal olarak çalıştırmak. Üstelik limon bulaşıklarınızın tertemiz olmasına yardımcı olmakla kalmıyor, onların mis gibi bir limon kokusuyla makineden çıkmasını sağlıyor.

BULAŞIKLARINIZIN PARLAKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRACAK

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Limonun asidik yapısı onu pH 2 değerine sahip doğal ve etkili bir temizlik maddesine dönüştürüyor. Böylelikle antibakteriyal bir özellik taşıyan limon sadece mikropları öldürmekle kalmıyor, ayrıca bulaşık makinesinin çeşitli bölgelerine saklanmış bakterileri de dezenfekte ediyor. Kısacası limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler çıkıyor ve üstüne bir de parıl parıl parlıyorlar.

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