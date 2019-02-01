Bulaşıkçılıktan dernek yöneticiliğine

Kadınlara yönelik birçok projede yer alan ve aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonunun (TAFED) kadınlar kolu sorumluluğunu da yürüten Akman'ın hedefi, kadın şeflere ve öğrencilere eğitim vermek, ev hanımlarını profesyonel mutfakla tanıştırmak.

"Kadınsın, yapamazsın." tepkilerine rağmen birçok kafeterya ve restoranda çalışan Akman, 10 yıl önce mutfak şefi oldu.

Bu konuda eğitim alan Akman, yurt dışındaki aşçıların yaptığı yemek videolarını da izleyerek zamanla kendi menüsünü oluşturdu.

Serdivan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Akman, arkadaşının tavsiyesi üzerine 22 yıl önce bir restoranda bulaşıkçı olarak işe başladı. Burada mutfak şefine de yardımcı olan Akman, ustasının işten ayrılmasıyla aşçı olmaya karar verdi.

ONUR ORHAN - Sakarya'da 22 yıl önce bulaşıkçı olarak girdiği restoranda ve zamanla aşçı olduktan sonra gıda sektöründe çeşitli iş yerlerinde çalışan şef Hatice Akman, hayallerinin peşinden giderek dernek başkanı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Kadınlar Kolu Sorumlusu olmayı başardı.

- "İnatçı ruhum, buralara gelmeme vesile oldu"

SAPADER Başkanı ve TAFED Kadınlar Kolu Sorumlusu Hatice Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığını söyledi.

Burada 2 yıl çalıştığını, daha sonra ustasının işi bırakmasıyla mutfakta aşçı olarak işine devam ettiğini anlatan Akman, "Biraz zorlandım çünkü evde yaptığınız yemek gibi olmuyor, farklı, profesyonel bir mutfak. 2 yıl çalıştıktan sonra Sakarya'nın farklı kafeterya ve restoranlarında yardımcı olarak çalıştım. 10 yıl önce mutfak şefi oldum. Zorlukları yaşadım, şu anda şefim." diye konuştu.

Akman, "Kadınsın, yapamazsın, profesyonel mutfakta çalışamazsın, kazanları kaldıramazsın. Çocukların var, git evinde otur." şeklinde değişik tepkiler aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Çok inatçıyım. 'Bunu başaracağım.' dedim. İnat ettim, tabii ki çok zorlandım. Erkek ve kadın kuvveti tabii ki bir değil. Açıkçası hırs yaptım. Dedim ki 'Ben o kazanları kaldıracağım, 12-18 saat çalışacağım, 4 çocuğumu büyüteceğim. Gerçekten de bunu başardım. Hırsım kötü değildi, bana meslek kazandırdı. Çok zor oldu tabii ki. Uykusuz geceler, çocuklarınla ilgilenmek zorundasın, sabah işe gitmek zorundasın, hastalığında mutfakta olmak durumundasın. Bayılıp da elimde tavayla yere düştüğümü çok hatırlıyorum. Ama inatçı ruhum, buralara gelmeme vesile oldu."