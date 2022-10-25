HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bülent Arınç, oğlu Mücahit Arınç hakkındaki ‘istifa’ iddiasına yanıt verdi! Çok konuşulacak sözler…

Bülent Arınç, oğlu Mücahit Arınç hakkındaki ‘istifa’ iddiasına yanıt verdi! Çok konuşulacak sözler…

25.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, oğlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt verdi. İddialarla ilgili tepkisini dile getiren Arınç, “Biz birilerinin 'Oku bakalım Amentü’yü biliyor musun' diyeceği insanlar değiliz” ifadelerini kullandı. İşte AK Parti'deki istifa iddiaları ile ilgili Arınç'ın yaptığı o açıklamaların detayları...

Bülent Arınç, oğlu Mücahit Arınç hakkındaki ‘istifa’ iddiasına yanıt verdi! Çok konuşulacak sözler…

AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa edip, İYİ Parti'ye geçmesinin Ankara kulislerindeki yankısı sürerken Mücahit Arınç hakkındaki ‘istifa edebilir’ iddiaları da ortalığı karıştırmıştı.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu olan Ahmet Mücahit Arınç'ın da partisinden istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.

‘VAZGEÇMEDİM, VAZGEÇMEDİK’

Dare Medya'ya konuşan Bülent Arınç, "Ben ömrünü ve siyasetini hep aynı çizgi üzerinde yaşamış ve yürütmüş bir insanım. Ve hayatım boyunca da bedeli her ne olursa olsun inandığım doğruları söylemekten ve inandığım istikamette yürümekten ve dahi yaşamaktan asla ailem ile birlikte vazgeçmedim, vazgeçmedik. Herkesin dengeler dediği süreçlerde bile benim tek denge noktam, doğru olan, hakkaniyetli olan ve adaletli olandı" dedi.

‘İNATLA İSTİFA EDECEK VEKİLLER ARASINDA DİYORLAR’

Kendisinin AK Parti kurucularından olduğunu belirten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.

‘KENDİSİ BUNA CEVAP VERMEDİYSE…’

Arınç konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kendisini buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir. Daha geçen hafta Ordu’da görevliydi bu haftada sanırım Edirne’de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı.

Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla STK’lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle yağma. Biz iki de bir de birilerinin 'Oku Bakalım Amentü’yü biliyor musun?' diyeceği insanlar değiliz.

Sabrın da bir noktası var. Bizim Amentümüz, yerimiz, partimiz memleketimiz yurdumuz duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini döven babasını öldürmüştü! Mahkemeden flaş kararAnnesini döven babasını öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar
Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mücahit Arınç Bülent Arınç istifa ak parti

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.