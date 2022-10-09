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Bülent Arınç'tan Bakan Nebati’ye olay olacak gönderme: ‘Epistemolojik anlamını düşünüyorum’

09.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medyada olay olan ‘epistemolojik kopuş’ sözlerini Bülent Arınç da dikkat çeken bir göndermede bulundu. Arınç’ın CHP'nin başörtüsü için yasal düzenleme çağrısıyla ilgili soruya Bakan Nebati'nin sözlerini hatırlatarak yanıt vermedi gündem oldu. Arınç başörtüsü sorusuna cevap verirken şu sözlerle başladı: "Öyle bir yorum yaptın ki, epistemolojik açıdan anlamı nedir düşünüyorum"

Bülent Arınç'tan Bakan Nebati’ye olay olacak gönderme: ‘Epistemolojik anlamını düşünüyorum’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘epistomolojik kopuş’ ifadelerine Bülent Arınç’tan olay olacak bir gönderme geldi. TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TV5'te yayınlanan "4. Güç" programına konuk olduğu programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

TV5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, Arınç'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili yasa teklifi çağrısını sordu.

Deniz, "Ben de 28 Şubat mağduru bir kardeşinizim. Kat sayı problemi yaşadık, kız kardeşim gidemedi okula. AK Parti döneminde imam hatipte müfredat değişikliği ile başı kapalı kız öğrencilerin başının açılması istendi. Geçmişte tabii ki bazı yanlış uygulamalar hatalar var. Birinci sorum günümüzde yanlış bir hata, adım yok mu? CHP bir açılım yapıyor, bu hepimiz açısından toplum açısından bir kazanım olmaz mı? Diğer taraftan da bu başörtüsü meselesinde sadece burada savunup sarılmak yeterli olur mu, inancımız kapsamında? Dünyevi hayatımızı uygulamalarla uhreviyata ne kadar şekillendirebiliyoruz bu politikalarla?" ifadelerini kullandı.

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Bülent Arınç ise gülerek, "Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki, bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum. Tabii sen sosyolojiyi de çok iyi bilen bir arkadaşımızsın" dedi.
Arınç'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi atıf yaparak verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

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