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Bülent Arınç'tan 'manidar' AK Parti paylaşımı: "Kendini evin en önemli parçası sayanlar..."

14.08.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaşan Bülent Arınç, dikkat çeken ifadeler kullandı. AK Parti'den 'evimiz' diye bahseden Arınç, isim vermeden "Zaman içerisinde ustalardan bazıları başka evler inşa etmek istediler, çatının altından ayrılanlar oldu" dedi. Çok iyi bir 'usta'larının olduğunu belirten Arınç, hiç bir zaman yıkılmadıklarını vurgularken "Kendini evin en önemli parçası sayanlar oldu" diyerek eleştirilerini de sürdürdü.

Bülent Arınç'tan 'manidar' AK Parti paylaşımı: "Kendini evin en önemli parçası sayanlar..."
  1. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Arınç manidar ifadeler kullandı. AK Parti'den 'Evimiz' diye bahseden Arınç "Zaman içerisinde ustalardan bazıları başka evler inşa etmek istediler, çatının altından ayrılanlar oldu, heybesini alıp gidenler, kendini evin en önemli parçası sayanlar ve gittiğinde ev çöker diye düşünenler oldu" ifadelerine yer verdi.

"Bir ustamız vardı; çok iyi bir usta" vurgusunda bulunan Arınç, "Bu evin temellerini öyle sağlam attık ki karşılaştığı her zorluk karşısında dimdik ayakta kalmasını bildi. Yıkılmadı, dağılmadı..." dedi.

Arınç'ın dikkat çeken açıklaması şöyle;

"Siyaset ve inşaat işçiliği azımsanmayacak derecede birbirlerine benzerler.

"ÇOK İYİ BİR USTAMIZ VARDI"

Bir ustamız vardı; çok iyi bir usta. Kısıtlı imkânlar ile bir ev inşa ediyordu. Ben bu işe işte bu evin inşaatında çalışanlara su taşıyarak, alınlarının terini silerek başladım. Sonra tuğla taşıdım, harç karmayı ve duvar örmeyi öğrendim.

Dedim ya çok iyi bir ustamız vardı diye; bir gün baktım ki bildiği her şeyi öğretmiş bize. O gün anladım, istiyordu ki yeni ustalar yetişsin ve onu geçsin.

Ustamın inşa ettiği ev, çatısının altında çok büyük bir aile toplamıştı ama artık bize yetmiyordu. Yetişen yeni ustalar toplandık ve çok daha büyük, çok daha geniş çatısı olan bir ev inşa etmeye karar verdik.

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Temelini attık, direklerini diktik sonra da çatısını kondurduk. Bu çatının altında toplananlardan kimi ustalık yaptı, kimi tuğla taşıdı, kimi duvar ördü, kimisi de çalışanlara su taşıdı. Herkes ama herkes alın terini ve emeğini ortaya koydu.

"BU EVİN TEMELLERİNİ ÖYLE SAĞLAM ATTIK Kİ..."

Bu evin temellerini öyle sağlam attık ki karşılaştığı her zorluk karşısında dimdik ayakta kalmasını bildi. Yıkılmadı, dağılmadı...

"GİTTİĞİNDE EV ÇÖKER DİYE DÜŞÜNENLER OLDU"

Zaman içerisinde ustalardan bazıları başka evler inşa etmek istediler, çatının altından ayrılanlar oldu, heybesini alıp gidenler, kendini evin en önemli parçası sayanlar ve gittiğinde ev çöker diye düşünenler oldu ama kaçırdıkları bir nokta vardı ki bu ev, şahıslardan daha büyük ve doğrudan Türk milletinin kendisi için inşa ettiği bir evdi.

Evin çatısını taşıyan kolonlar, hala yerli yerinde duruyor ama zaman içerisinde yıpranmalar, çatlamalar da olmadı değil. Doğaldır, hayatın akışına da ters değildir. Ustalar günü geldiğinde o kolonları onarır, ilk günkü haline getirir, binayı da daha nice yıllar ayakta tutacak takviyeyi sağlarlar.

Bugün evimizin kuruluş yıl dönümü, çatımız geniş, gölgesinde bu milletin her bir ferdine yer var. Güven var, refah var, inanç ve iman var.

Evimizin inşasında taş üstüne taş koyan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Evimizin, AK Parti'mizin 22. doğum günü kutlu olsun"

FSDFSFG

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç ak parti

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