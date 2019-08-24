HABER

Bülent Serttaş şehit haberini alınca konserini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, şehit haberi üzerine Hatay konserini iptal etti - "Bize eğlenip türkü söylemek değil, şehidimizin acısını yaşayıp paylaşmak düşer"

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, Hatay'da festival kapsamında vereceği konseri, çıktığı sahnede şehit haberi üzerine iptal ettiğini duyurdu.

Serttaş, festival etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelerek, burada bu yıl 19'uncusu düzenlenen Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Akşam üzeri vereceği konseri beklerken Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Hataylı Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberini öğrenen sanatçı, konserini iptal etme kararı aldı.

Konser saatinde sahneye çıkan Serttaş, selamlama konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelenlere konseri iptal ettiğini söyledi.

Büyük bir heyecanla Hatay’a geldiğinin altını çizen Serttaş, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisin şehadet haberini alınca çok üzüldüğünü belirtti.

İçinden bir şey söylemek gelmediğini aktaran Serttaş, "Gecesini gündüzüne katarak bizlerin rahatça uyuyabilmesi için toprağa düşen bu canlar henüz toprağa bile verilmemişken, bize burada eğlenip türkü söylemek değil, şehidimizin acısını yaşayıp paylaşmak düşer. Hatay'ımızın, tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. İnşallah ileriki bir tarihte tekrar sizlerle bir araya gelip sevincinize ortak olurum." ifadelerini kullandı.

Serttaş, şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından kentten ayrıldı.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Türkiye’de her 100 kişiden 12’sinde silah varTürkiye’de her 100 kişiden 12’sinde silah var
Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördüUşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19. Yayladağı aba güreşi kültür ve sanat festivali bülent serttaş Diyarbakır hatay şehit Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

24 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.