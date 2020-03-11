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Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 19:54 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği belirtilen bir Türk vatandaşının koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği ifade edilen bir Türk vatandaşının koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türk vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

MÜLTECİ AKINI NEDENİYLE TÜRKİYE GİREMEDİ

İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye dönen söz konusu Türk vatandaşının, Pazarkule sınır kapısının mülteci akını nedeniyle kapalı olması yüzünden Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi.

YUNANİSTAN-BULGARİSTAN SINIRINI NEDEN KAÇAK GEÇTİĞİ BİLİNMİYOR

Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

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