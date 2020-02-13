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Bulgaristan'dan Volkswagen'e mesaj: 'Biz de buradayız'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Volkswagen Türkiye fabrikası için bekleyişler sürerken Bulgaristan'dan Volkswagen otomobil fabrikası yatırımı için yeni bir açıklama geldi. Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, yatırım için hala yarış halinde olduklarını söyleyerek Volkswagen'e 'biz de buradayız' mesajı verdi.

Bulgaristan'dan Volkswagen'e mesaj: 'Biz de buradayız'

Otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl 1.4 milyar euro yatırım ile ülkemizde bir fabrika açacağını duyurmuştu. O günden sonra Türkiye'deki çalışmalarını resmen başlatan Volkswagen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle planlarını ertelemişti. Volkswagen Üretim Şefi Andreas Tostmann'ın yatırım için alternatif yerler aramadıklarını söylemesine rağmen birkaç ülke Volkswagen'e ''bizim ülkemize yatırım yapabilirsiniz'' demiş ve kurulacak fabrikaya talip olmuştu. O ülkelerden biri de bugün Volkswagen fabrikası hakkında yeni bir açıklamaya imza atan Bulgaristan'dı.

STAMEN YANEV: VOLKSWAGEN FABRİKASINA HALA TALİBİZ

Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, yeni bir açıklama yaptı. VW'nin henüz kesin bir karar vermediğini söyleyen Yanev, Bulgaristan'ın Volkswagen'in fabrika yatırımı için en iyi koşullar sunan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bulgaristan'ın 2019 yılında yaklaşık 256 milyon Euro değere sahip 31 proje için yatırım sertifikası verdiğini dile getiren Yanev'e göre Bulgaristan alınacak tüm sorumluluklar için hazır durumda.

Volkswagen fabrikası

VOLKSWAGEN BULGARİSTAN'A CEVAP VERMEDİ

Stamen Yanev yaptığı açıklamalar ile Volkswagen'e bir nevi biz hala buradayız mesajı vermiş oldu. Yanev'in açıklamalarına ise Volkswagen tarafından bir cevap gelmedi. Fakat Alman otomobil üreticisinin henüz Türkiye'den vazgeçmediğini Volkswagen Türkiye fabrikasının kurulmasını istediğini belirtmek gerek. Bakalım önümüzdeki süreçte fabrika hakkında yeni gelişmeler yaşanacak mı?

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