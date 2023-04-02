Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de çifte vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan’da erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar, 24 ilde kurulan 162 sandıkta 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu.

Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

defa parlamento seçimleri için sadık başına geldiklerini ifade eden Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş “ 5. defa sandık başına geldik. Seçimde sevindirici olan hem makine ile hem de kağıt ile oy kullanacak çifte vatandaşlarımız. Makinanın daha önce zor olduğunu söyleyen olmuştu. Bulgaristan parlamentosunun aldığı karara göre bu defa hem kağıt olacak hem de makine olacak. Şimdi insanlarımızda bir yorgunluk var tabi 5. olduğu için fakat onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyorum” dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da da Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de çifte vatandaşlığa sahip seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar için 50. Yıl Ortaokulu’nda sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan seçimlerde oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

17.00'A KADAR SÜRECEK

Oy kullanımının saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.

(İHA-DHA)

