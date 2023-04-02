HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de çifte vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de çifte vatandaşlar sandık başında

02.04.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’da yapılan erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar için oy verme işlemleri başladı. 24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Oy kullanımının saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de çifte vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan’da erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar, 24 ilde kurulan 162 sandıkta 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu.

Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

  1. defa parlamento seçimleri için sadık başına geldiklerini ifade eden Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş “ 5. defa sandık başına geldik. Seçimde sevindirici olan hem makine ile hem de kağıt ile oy kullanacak çifte vatandaşlarımız. Makinanın daha önce zor olduğunu söyleyen olmuştu. Bulgaristan parlamentosunun aldığı karara göre bu defa hem kağıt olacak hem de makine olacak. Şimdi insanlarımızda bir yorgunluk var tabi 5. olduğu için fakat onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyorum” dedi.

1

İstanbul Gaziosmanpaşa’da da Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de çifte vatandaşlığa sahip seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

2

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar için 50. Yıl Ortaokulu’nda sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan seçimlerde oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

TT

17.00'A KADAR SÜRECEK

Oy kullanımının saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.

(İHA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözlerRomanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!
İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!İlyas Salman o partiden milletvekili adayı oldu!
Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan

En Çok Okunan Haberler

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.