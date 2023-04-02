Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de çifte vatandaşlar sandık başında

Bulgaristan’da erken genel seçimi için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar, 24 ilde kurulan 162 sandıkta 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Kırklareli’nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu.
Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da da Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de çifte vatandaşlığa sahip seçmenler oylarını kullanmaya başladı.
Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar için 50. Yıl Ortaokulu’nda sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, Bulgaristan’da yapılan seçimlerde oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.
Oy kullanımının saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.
(İHA-DHA)