Bulgaristan'da komünizmin kurbanları anıldı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği muhalifler anıldı.

Başkent Sofya'nın merkezindeki "Komünizm Kurbanları Anıtı" önünde, komünizm mağdurları ve ölenlerin akrabalarının katıldığı törende, öldürülenlerin isimlerinin yazıldığı duvara çelenk bırakıldı.

Törene katılan Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, "Halkımızın elitinin katledildiği bu tarih asla unutulmamalı. Çocuklarımız, baskıcı komünist rejiminin yazdığı bu kanlı sayfaların içeriğini bilmeli. İyi ki bu yıldan itibaren lise öğrencilerinin tarih kitaplarında komünizmin vahşetleri de okutulacak. 75 yıl önce işlenen cinayetleri asla unutmamalıyız, onlar asla tekrarlanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Boyko Borisov da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, totaliter rejimler hakkında tarihi gerçeklerin bilinmesi gerektiğini belirterek "Demokrasi ve barış, günümüzün en büyük değerlerini oluşturuyor. Halkımız bugün barış ve huzur içinde yaşıyor. Ancak bu gibi rejimlerin kötülüklerinden gerekli dersi almamız şart." değerlendirmesinde bulundu.