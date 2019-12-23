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Bulgaristan'dan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Ulusoy'a devlet nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bulgaristan'dan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Ulusoy'a devlet nişanı

SOFYA (AA) – Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’a devlet nişanı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Radev, devlet nişanı takdim töreninde yaptığı konuşmada, Büyükelçi Ulusoy’un iki ülke ilişkilerine, ticaret ve yatırımların artması için gösterdiği çaba nedeniyle bu nişana layık görüldüğünü belirtti.

Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasında güvenlik ve göç alanında ilişkiler pragmatik bir şekilde gelişirken, enerji alanında kaynaklar ve güzergahların çeşitlendirilmesi yönünde ikili iş birliğimiz tüm Güneydoğu Avrupa’ya da yarar sağlamaktadır” dedi.

Büyükelçi Ulusoy da törendeki konuşmasında, devlet nişanını iki dost ve müttefik komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak kabul ettiğini bildirdi.

Görev süresi boyunca her kademedeki iki ülke devlet yetkilileri arasında toplam 120 karşılıklı ziyaret ve temas gerçekleştiğini belirten Ulusoy, ikili ilişkilerde bu sayının bir rekor olduğunu vurguladı.

Ulusoy, ''Ülke ve halklar arasında birlikte yaşama kültürünü daha da ileriye götürmek amacıyla iki yılda büyükelçilik olarak 30’u aşkın kültür ve sanat faaliyeti yaptık. Bunların insanlarımızın birbirini daha iyi tanımalarına ve anlamalarına hizmet ettiğine inanıyoruz.'' diye konuştu.

Öte yandan, devlet nişanı takdim töreni akabinde düzenlenen resepsiyonda, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Mustafa Hacı, Ulusoy’a ''iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve Müslüman Türk toplumunun refahı için üstün gayret ve hizmetlerde bulundukları için'' şükran beratı takdim etti.

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Bulgaristan Büyükelçi Hasan Ulusoy Devlet Nişanı Türkiye

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