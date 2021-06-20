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  4. Bulutlu hava turistleri durduramadı! Sahiller doldu taştı

Bulutlu hava turistleri durduramadı! Sahiller doldu taştı

20.06.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilinde denize girerek günü değerlendirdi.

Bulutlu hava turistleri durduramadı! Sahiller doldu taştı

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, günü Konyaaltı sahilinde güneşlenip, denize girerek geçirdi.

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RÜZGAR DA ENGEL OLAMADI

Denizin tadını çıkaran tatilciler, çocuklarıyla suda bol bol eğlendi. Nem oranının yüzde 72 ölçüldüğü kent merkezinde, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar da turistlerin deniz eğlencelisine engel olamadı.

Eşinin işi gereği Antalya’ya gelen Simge Özkaya ise havanın çok güzel gittiğini belirterek, “Esintili bir hava var. Boğucu sıcaklar daha başlamadı. Ama bu havalar hoşumuza gidiyor. İnsan ruhuna çok tatlı geliyor. Kızımla açılmak için geldik sahile. Evde oturmaktan çok bunaldık artık. Her şey normale dönsün, güzel olsun istiyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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