Bunlara dikkat! Lazer epilasyona başlamadan bilmeniz gerekenler

Lazer epilasyon yaptırmak herkesin ihtiyaç listesinde bulunuyor. İstenmeyen tüylerden uzun süreli kurtulmanızı sağlayarak yaşam kalitenizi arttıran lazer epilasyon hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Uzmanlar tarafından yapılmayan lazer uygulamalar cilt üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

LAZER EPİLASYONDAN SONRA DA KIL ÇIKABİLİR

Lazer Epilasyon, mevcut kıl köklerine etkilidir. Lazer epilasyon tedavisi sonunda o sırada mevcut kıl kökleri ve kıllar yok olacaktır. Ancak lazer epilasyon işlemi yaptıran kişinin ömrü boyunca oradan çıkabilecek başka kıl köklerini garanti edemez. Aynı bölgede, yeni kıl folikülleri görünebilir. Bu sebepten ömür boyu Garantili lazer epilasyon kampanyaları adı altındaki söylemlere itibar etmemek gerekir.

TÜY TİPİNE GÖRE EPİLASYON CİHAZI DEĞİŞİR

Lazer epilasyon, siyah tüylere rengini veren melanin olarak bilinen ciltteki koyu renkli pigmenti hedef alır. Sarı veya açık renkli tüyler melanin açısından fakir olduğundan Lazer Epilasyon etkisi az olacaktır. Sonuç olarak, doktor kontrolünde lazer epilasyonlarda, cildinizdeki melanin miktarına göre size başarı oranı hakkında bilgi verecektir.

HİSSEDİLEN ACI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Lazer tedavisinin tamamen acısız ve ağrısız olduğunu iddia etmek güçtür fakat duyulan acı hissi anlık ve minimum düzeydedir. Bu ağrı özellikle hassas bölgelerin tedavisinde hissedilebilir. Bu olumsuz yan hem lazer cihazlarının güçlü soğutma sistemleri sayesinde hem de başka yaklaşımlar ile en aza indirilebilmektedir.

TEK SEANS YETERLİ DEĞİLDİR

En iyi sonuç için35 gün ara ile tavsiye ettiğimiz (kıl döngüsü süresi) seanslara düzenli gelmeniz durumunda 4-7 seansta sonuçlar alınabilir. Yeni kıl kökleri ortaya çıktıktan sonra (Lazer Epilasyon tedavisini izleyen yıllar boyunca her zaman olabilir) yeni ek bir Lazer Epilasyon seansı yapılabilir.

LAZER BATIKLARA YOL AÇMAZ

Lazer Epilasyon içeri doğru kıl büyümesine(batık) sebep olmaz, aksine kıl kökünü yok ettiği için lazer epilasyon batık tedavisinde kullanılır.

İÇ ORGANLARA ZARAR VERMEZ

Lazer Epilasyon işlemi sadece ciltten 1- 4 mm içeriye nüfuz eder ve iç organlara zarar vermez.



