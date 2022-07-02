Pürüzsüz ciltler için en iyi boncuk ağda hangisi? Sizler için cevapladık

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın birçok yöntemi var. Jilet ve tüy dökücü ürünler pratik olsa da uzun süre pürüzsüz his yaşatmadıkları için genellikle acil durumlarda tercih ediliyor. Ağdalar ise birçok etkisiyle en çok kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Ağda türlerinden boncuk ağda, acısız uygulaması ve ciltte daha az tahriş yaratması nedeniyle herkesin tercih ettiği ürünlerden biri. Tüm bunların yanında bir de uygulama sonrasında kıl köklerini zayıf ve güçsüz hâle getiriyor. Siz de ev konforunda ağda yapmak istiyor ve en iyi ürünleri arıyorsanız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz.

1. Kaliteli ve pratik: Epilla Pudralı Boncuk Ağda

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"En iyi boncuk ağda markası hangisi?" diye sorarsanız Epilla'yı tercih edebilirsiniz. Epilla Boncuk Ağda, 250 gramlık ekonomik paketi ile uzun süre ihtiyacınızı karşılar. Pudralı olması sayesinde cildi tahriş etmez. Koltuk altı, bıyık ve bikini bölgesi gibi bölgelerinizde epilasyon yerine pudralı boncuk ağdayı tercih edebilirsiniz. Elle kullanılan ağdayı yapışmadan uygulayabilirsiniz. İçeriğinde şeker bulunmadığı için kıl köklerini beslemeden zayıflatır. Kıl köklerini kırmadan kopardığı için uzun süre pürüzsüz bir cilt vadeder. Hassas cildinize iyi bakacak ürüne mutlaka şans verin.

2. Uzun süre pürüzsüz bir cilt için: Gogo Pink Boncuk Ağda

"En iyi boncuk ağda hangisi?" diye merak ediyorsanız doğal reçineden üretilen ve şeker içermeyen Gogo Pink Boncuk Ağda'ya göz atabilirsiniz. Ürün, düzenli kullanıldığı takdirde tüylerde büyük oranda azalma sağlar. Soyulabilir özellikte olduğu için cilt tahrişini engeller. En kısa tüyleri bile alarak uzun süre pürüzsüz bir cilt sunar. Bezsiz kullanılır ve tüm vücutta rahatlıkla tercih edilebilir. Kalitesiyle öne çıkan ürün, ev konforunda profesyonel ağda deneyimi yaşatır. Siz de hassas cildiniz için en iyi boncuk ağda arayışındaysanız pratik kullanımıyla öne çıkan ürünü deneyebilirsiniz.

3. Doğal malzemelerle üretilen: FASJ Boncuk Ağda

"Doğal ve saf materyallerle üretilen en iyi boncuk markası hangisi?" derseniz sizi FASJ ile tanıştıralım. FASJ Boncuk Ağda, epilasyon sırasında zararsız ve hasarsız bir işlem yapmak için doğal ve katkısız maddelerden üretilir. Vücudun kıl yapısına uygun olarak geliştirilen ürün, yatıştırıcı bileşenler içerir. Bu sayede cilt tahrişini azaltarak ağda işleminin daha etkili olmasını sağlar. Güçlü ve inatçı tüyler konusunda etkili bir tutuş sergiler. Peeling etkili gücü sayesinde cildi hem ölü derilerden temizler hem cilde bakım yapar. Ürünü ince bir tabaka hâlinde sürüp tüylerin çıkış yönünün tersine çekerek istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

4. Pratik kullanımıyla: Vi vet Granül Soyulabilir Pudralı Ağda

En iyi boncuk ağda markası arasında yer alan Vivet'in Granül Soyulabilir Pudralı Ağda'sı, üstün teknolojiyle üretilen yeni nesil bir ürün. Acıyı en aza indiren ürünün kullanımı oldukça pratik. Dermatolojik olarak test edilen ürün, hassas ve alerjiye yatkın ciltlerin kullanımına uygun. %100 doğal reçineden üretilen boncuk ağda, klasik ağda uygulamalarına karşı ideal bir yöntem olarak öne çıkar. Uzun süre kullanılan ürün, elle soyularak temizlendiği için bez gerektirmez. Uzun süren pürüzsüz hissi yaşamanızı sağlayacak boncuk ağdayı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

5. Etkili ve acısız: Sesu Boncuk Sir Ağda Kömürlü

Sesu Boncuk Sir Ağda Kömürlü ile profesyonel salonlarda alınan sonucu ev konforunda elde etmeye ne dersiniz? Ürünü, ulaşılması zor ve kıvrımlı bölgelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra haftalar boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Boncuk ağda, kömür içeriği sayesinde tüyleri alırken gözenekleri de arındırır. Tüyleri en derinden aldığı için kırılmaları minimuma indirir. Doğal reçine ile elde edilen ve bez kullanmayı gerektirmeyen boncuk ağda yorumları da oldukça olumlu. Siz de ağdayı düzenli kullanarak tüylerinizin incelip azalmasını sağlayabilirsiniz.

6. Profesyonel ürün isteyenlere: Smoothly Boncuk Ağda

Uzun süre kullanabileceğiniz en iyi boncuk ağda setinden biri olan Smoothly Boncuk Ağda, ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Set içerisinde iki adet 250 gram Titanium, bir adet 250 gram Azulen ve bir adet Gold soyulabilen boncuk ağda yer alıyor. Ayrıca dört adet paketli steril spatula ve iki adet karınca yumurta yağı ekstratı içeren temizleme yağı bulunur. Bu yağı ağda işleminden sonra masajla tüylerden arınan cildinize uyguladığınız takdirde tüylerinizin çıkmasını geciktirebilirsiniz. Uygulama öncesi pudralama gerektirmeyen ürün, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun.

7. Hassas cildiniz için en iyisi: Wien Azulen Boncuk Ağda

Wien Azulen Boncuk Ağda sayesinde hem pürüzsüz bir cilde sahip olabilir hem cildinizin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz. İçeriğinde doğal bal mumu olduğu için düzenli boncuk ağda kullanımı kıl köklerini azaltarak istenmeyen tüylerin daha uzun sürede çıkmasını sağlar. Yeşil renkli azulen boncuk ağda, tüm cilt tipleri için uygun ve vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılır. Ürünün kullanımı da oldukça kolay. "Boncuk ağda nasıl yapılır?" derseniz özel makinesinde bir miktar ağdayı eritin. Ardından ince bir tabaka hâlinde istenmeyen tüylerin üzerine sürün. Daha sonra elinizle tüylerin çıkış yönünün tersine çekin. İşte bu kadar!

8. Bütçe dostu: Mujgan Izla 4'lü Granül Soyulabilir Boncuk Ağda

Uzun süre ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün arayışındaysanız Mujgan Izla 4'lü Granül Soyulabilir Boncuk Ağda, tam size göre. Dört adet 250 gramlık paket şeklinde satılan ürün, uzun süre kullanılabildiği için bütçenizi zorlamaz. El ile soyulabildiğinden ekstra bez masrafı yapmanıza da gerek kalmaz. Temiz ve kuru cilde uygulanan ağda, en kısa tüyleri bile alarak haftalarca sürecek pürüzsüz bir cilt deneyimi yaşamanızı sağlar. Uygulama sonrası temizleme yağı ile ağda kalıntılarından kolayca kurtulabilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan ürünü mutlaka deneyin!

9. Mini paketiyle her yerde sizinle: Xanitalia İnci Ağda

Xanitalia İnci Ağda, acı hissini en aza indirerek konforlu bir epilasyon deneyimi vadeder. Markanın en küçük taneli ağdası, sizi istenmeyen tüylerden kurtarmakla kalmaz aynı zamanda gözeneklerde biriken toksin ve kirleri de arındırır. Pudralı olduğu için hem hassas cilt tipine sahip kişiler kullanabilir hem narin bölgelere uygulanabilir. Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temizleyerek çok daha sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü vadeder. Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz ağdayı temiz bir spatula yardımıyla cildinize sürebilir, beze ihtiyaç duymadan elle soyabilirsiniz.

10. İhtiyacınız olan her şey bu sette: Stay Soyulabilen Boncuk Ağda Seti

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"Boncuk ağda nasıl kullanılır?" diye sorarsanız kısaca anlatalım. İhtiyacınız kadar ağdayı özel ısıtıcısında bal kıvamına gelene kadar eritin ve spatula ile tüylerin geliş yönüne doğru sürün. Tutulabilecek kadar soğuduktan sonra tüylerin ters yönüne doğru hızlıca çekin. Tüm tüyleri temizledikten sonra ağda kalıntılarını temizleme yağı ile silin. Eğer "Makineyi nereden bulacağım?" diye düşünüyorsanız Stay Soyulabilen Boncuk Ağda Seti'ni tercih edebilirsiniz. Cildinizin nem dengesini koruyan boncuk ağdaların yanı sıra iyi bir epilasyon için ihtiyacınız olabilecek tüm ürünleri içeren set, uygun fiyatıyla kalbinizi çalacak!