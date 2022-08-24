Bunları ağzınıza bile sokmayın! Kolesterolü düşürmek istiyorsanız…

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, bir yağ türüdür. Kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabilir hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Bu birikintiler çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yüksek kolesterol genellikle sağlıksız beslenmek ve hareketsiz yaşamaktan kaynaklanmaktadır. Doğru beslenme ile yüksek kolesterol riskini düşürmek mümkündür.

KOLESTEROLE NEDEN OLAN ETKENLER NELERDİR?

Genetik faktörlere bağlı olarak ailesinde zaten kolesterol rahatsızlığı olması

Erken yaşta kalp rahatsızlığı

Beslenme düzeni bozukluğu

Sağlıksız beslenmeyi tercih etme

Obezite tedavisi görme

Şeker hastalığı

Aşırı hareketsiz bir yaşam tarzı

Sigara kullanımı

Hipertansiyon

Bazı ilaçların yan etkileri

Kolesterol içeren besinlerin bilinçsizce tüketimi

Yaşa bağlı olarak damar duvarının incelmesi

Diyabet hastalığı

KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kötü kolesterol, genellikle sessizce ilerleyen bir durumdur. Hemen hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmamaktadır. Kötü kolesterolün aşırı yüksek olduğu durumlarda meydana gelebilecek bazı belirtiler şöyle sıralanabilir:

Göz kapakları, eller ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri

Halsizlik, yorgunluk

Ayak ve bacaklarda uyuşma

Yaraların geç iyileşmesi

Ciltte lekelenmeler

Vücudun bazı yerlerinde morarma

Ciltte solgun görünüm

KOLESTEROL HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKENLER

Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.

Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.

Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.

Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.

Kesinlikle sigara veya tütün ürünlerinden uzak durulmalıdır

KOLESTEROL HASTALARI NASIL BESLENMELİ?