Bunları ağzınıza bile sokmayın! Kolesterolü düşürmek istiyorsanız…

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, bir yağ türüdür. Kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabilir hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Bu birikintiler çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yüksek kolesterol genellikle sağlıksız beslenmek ve hareketsiz yaşamaktan kaynaklanmaktadır. Doğru beslenme ile yüksek kolesterol riskini düşürmek mümkündür.
KOLESTEROLE NEDEN OLAN ETKENLER NELERDİR?
- Genetik faktörlere bağlı olarak ailesinde zaten kolesterol rahatsızlığı olması
- Erken yaşta kalp rahatsızlığı
- Beslenme düzeni bozukluğu
- Sağlıksız beslenmeyi tercih etme
- Obezite tedavisi görme
- Şeker hastalığı
- Aşırı hareketsiz bir yaşam tarzı
- Sigara kullanımı
- Hipertansiyon
- Bazı ilaçların yan etkileri
- Kolesterol içeren besinlerin bilinçsizce tüketimi
- Yaşa bağlı olarak damar duvarının incelmesi
- Diyabet hastalığı
KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kötü kolesterol, genellikle sessizce ilerleyen bir durumdur. Hemen hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmamaktadır. Kötü kolesterolün aşırı yüksek olduğu durumlarda meydana gelebilecek bazı belirtiler şöyle sıralanabilir:
- Göz kapakları, eller ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri
- Halsizlik, yorgunluk
- Ayak ve bacaklarda uyuşma
- Yaraların geç iyileşmesi
- Ciltte lekelenmeler
- Vücudun bazı yerlerinde morarma
- Ciltte solgun görünüm
KOLESTEROL HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKENLER
- Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.
- Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.
- Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.
- Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.
- Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.
- Kesinlikle sigara veya tütün ürünlerinden uzak durulmalıdır
KOLESTEROL HASTALARI NASIL BESLENMELİ?
- Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.
- Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerin kötü kolesterolde hafif düşüşler sağladığı bilinmektedir. Ancak mutlaka uygun miktarlarda tüketilmelidir.
- Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.
- Bol bol balık tüketilmelidir.
- Kaşar peynirinin yağ içeriği daha yüksektir. Bu yüzden beyaz peynir veya lor peyniri tercih edilmelidir.
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