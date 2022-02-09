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Bunları asla yemeyin! Başınıza büyük iş açabilirsiniz

09.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi riski yediklerimizle oldukça bağlantılı. Sağlığa zararını bilmeden severek yediğimiz bazı yiyecekler kalp krizi riskimizi artıyor. Kalp krizi riskinizi azaltmak sizin elinizde. Kalp krizi riskinizi azaltmak için aşağıda yer alan besinlerden uzak durmalısınız…

Bunları asla yemeyin! Başınıza büyük iş açabilirsiniz

Kalp krizi hayatımızı etkileyen en önemli tehditler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenmeyi rutin haline getirmek pek çok hastalığın oluşmasını engellediği, riskini azalttığı gibi kalp krizi riskini de büyük ölçüde etkiliyor. Kalp krizi riskimizi azaltmak adına yediklerimize dikkat ederek daha sağlıklı bir şekilde beslenmemiz gerekiyor.

FAZLA KOLESTEROL BİRİKİMLERİ KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR

Yapılan araştırmalar göre kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığının neden olduğunu oluyor. Koroner arterleri tıkayan madde kolesterol birikintilerinden oluşuyor. Vücuda yiyecekler yoluyla alınan fazla kolesterol sağlığımızı tehlike altına alıyor. Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler tüketmemiz karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştiriyor. Bu nedenle yediklerimize ekstra özen göstermemiz gerekiyor.

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İŞTE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRAN BESİNLER

Beyaz çikolata, şeker, puding…

Hamur işleri, poğaça, börek…

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Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler…

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Margarin, palm yağı...

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Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı...

k5

Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri...

Bulyon

Donmuş gıdalar

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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