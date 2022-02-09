Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Bilim insanları çoğu ölümün önceden önlenebilir olduğunu belirtiyor. Evet, herkes ölecek ama çoğu ölüm önceden önlenebilen bir hastalıktan olacak. Her haber kötü değil! Bu ölümleri bilimin öngördüğü şekilde hayatınızı düzenleyerek önleyebilirsiniz.

BÖBREK HASTALIKLARI

Böbrek hastalıkları nefrit, nefrotik sendrom ve nefroz gibi börek hastalıkları sadece 2021 yılında ABD’de 52.547 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne göre, böbreklerin düzgün çalışması için sağlıklı bezlenmeli, düzenli egzersiz yapmalı, uyku düzenine dikkat etmeli, sigara ve alkolü hemen bırakmalısınız. Bu tavsiyeleri listede defalarca görmeye hazırlıklı olun.

GRİP VE PNÖMANİ

İnsanların "sadece grip" olduğunu söyleyerek COVID-19'u küçümsemeye çalışması garip çünkü grip 2021'de ABD’de 53.544 hayata mal oldu. Grip ölümlerinin büyük çoğunluğu 65 yaş üstü insanlar olsa da birinin gribe yakalanması küçümsenecek bir şey değil. Neyse ki, her yıl grip aşısı yaptırırsanız, grip kapma şansınızı %40 oranında azaltabilirsiniz. Ayrıca: Maske takın, ellerinizi yıkayın ve hastaysanız işe gitmeyin.

DİYABET

Geçen yıl ABD'de 100.000'den daha fazla insan diyabetten öldü. İki ana diyabet türü vardır: Genetik bir bozukluğun neden olduğu Tip 1 ve büyük ölçüde yeme alışkanlığıyla ilgili olan Tip 2. Tip 1 daha ciddi, daha nadir ve önlenemez. Bununla birlikte, insülin enjeksiyonları, kan şekerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi, sağlıklı bir diyet ve egzersiz yoluyla yönetilebilir. Tip 2 vakalarının yaklaşık %90'ı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak tamamen önlenebilir. Bu, sağlıklı bir diyet yemek, düzenli egzersiz yapmak ve sigarayı ve içkiyi bırakmak anlamına gelir.

ALZHEİMER HASTALIĞI

Belleği ve diğer zihinsel işlevleri yok eden ilerleyici bir hastalık olan Alzheimer, 2021'de çoğu yaşlı olmak üzere 134.242 kişiyi öldürdü. Hiç kimse Alzheimer'a neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor, ancak fikir birliği, zamanla beyni etkileyen genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuna işaret ediyor. Genleriniz hakkında hiçbir şey yapamazsınız, ancak sağlıklı yiyebilir, düzenli egzersiz yapabilir, yeterince uyuyabilir ve sigara ve alkolü bırakabilirsiniz. Araştırmalar, yaşam boyu zihinsel ve sosyal olarak uyarıcı faaliyetlere katılım ile Alzheimer riskinin azalması arasında bir bağlantı bulmuştur.

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONU

Akut bronşit/ Bronşiolit, Kronik bronşit, KOAH alevlenmesi,Zatürre, Obstrüktif Pnömoni yani akciğer kanserine bağlı, tümoral kitlenin tıkadığı alanın arkasında gelişen zatürre, Bronşektazi enfeksiyonu, Tbc yani verem gibi hastalıklar. Önlenebilir enfeksiyonlarla savaşmanın yolu sigarayı bırakmaktır. Aynı zamanda pasif içicilikten kaçınmalı, kimyasalları solumaktan kaçınmalı, hava kirliliğinin daha az olduğu bir yerde yaşamalı ve soğuk algınlığı veya grip gibi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilecek hastalıklara yakalanmamaya çalışmalısınız. Ayrıca daha fazla egzersiz yapmalısınız.

İNME

Beyne giden kan akışı engellendiğinde veya beyindeki bir kan damarı patladığında felç meydana gelir. Zayıflatıcı ve ölümcül olabilir. 2021'de 160.264 Amerikalı felçten öldü. Kısmen inmelere neden olan genetik koşullardan kaynaklandığı düşünülmektedir, ancak riskinizi azaltmak için kan basıncınızın kontrol altında olduğundan ve sağlıklı bir kiloda olduğundan emin olmalısınız. Yapmanız gereken çok basit; Sağlıklı bir diyet yapın, düzenli egzersiz yapın, yeterince uyuyun ve sigarayı ve içkiyi bırakın.

KAZALAR

Sağlıklı yaşamın kazada birinin ölüp ölmeyeceğini belirleme oranı tabii ki imkânsız. Dünya çapında kazalar yüzünden neredeyse milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Ölümün çoğunluğunu araba kazaları oluşturuyordu, ancak insanlar düştü, boğuldu, zehirlendi, yanlışlıkla vuruldu ve endüstriyel makineler tarafından da yaralandı. Hatta yıldırım çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Muhtemelen kaza sonucu ölümünü önlemek isteyeceksin. Bu yüzden aşırı dikkatli olarak başlayabilirsin.

COVİD-19

"Bizi ne öldürür" tablosunda nispeten yeni olan COVID-19, şimdiye kadar dünya çapında 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Neyse ki, COVID-19'dan ölme şansınızı azaltmak şaşırtıcı derecede kolaydır: Aşı olun ve bağışıklığınızı güçlü tutun.

KANSER

Anormal hücrelerin vücutta kontrolden çıktığı 100'den fazla hastalıktan oluşan bir grup olan kanser, 2021'de 600.000'den fazla Amerikalıyı öldürdü. Kırmızı et, sigara ve alkol gibi çok tüketilen şeyler kansere neden olur. Bu nedenle kanseri önlemek için en iyi seçeneğiniz sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve içkiyi bırakmaktır. Ama ayrıca: Özellikle aile geçmişiniz sizi yüksek riske atıyorsa sık sık kanser taraması yaptırın.

KALP HASTALIĞI

Kalp hastalığı muhtemel ölümler listesinin en üst sırasında yer alıyor. ABD’de sadece 2021 yılında 696.962 kişinin ölümüne neden oldu. "Kalp hastalığı" terimi, farklı kalp rahatsızlıklarını kapsar, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın olanı, kalbe giden kan akışının azalmasının kalp krizine neden olduğu koroner arter hastalığıdır. Orada genetik bir bileşeni olsa da, kalp hastalığı büyük ölçüde yaşam tarzının bir ürünüdür. Bunu önlemek için sağlıklı beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı, yeterince uyumalı, sigara ve alkolü bırakmalısın.

