HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Nefret edilen ama bir türlü vazgeçilemeyen korkunç alışkanlıklar! Siz neler yapıyorsunuz

Nefret edilen ama bir türlü vazgeçilemeyen korkunç alışkanlıklar! Siz neler yapıyorsunuz

09.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Reddit’e paylaşılan bir gönderi etkileşim rekoru kırıyor. Binlerce insan en utanç verici, sağlıksız alışkanlıklarını çekinmeden paylaştı. Tuvalette telefonla gezinmeden burun temizlemeye kadar, insanlar nefret ettikleri ama bir türlü vazgeçemedikleri sağlıksız alışkanlıkları paylaştı.

Nefret edilen ama bir türlü vazgeçilemeyen korkunç alışkanlıklar! Siz neler yapıyorsunuz

Sosyal medya platformu Reddit’te bir gönderi etkileşim rekoru kırmaya çok yaklaştı. İnsanlara en korkunç, sağlıksız, rahatsız edici ama bırakamadıkları alışkanlıkları soruldu. 'Durduramadığınız ve kesinlikle nefret ettiğiniz en kötü alışkanlığınız nedir?' başlıklı bir başlıkta paylaşıldı. Binlerce kişi telefonla tuvalette vakit geçirmekten, televizyon izlerken parmakla burun temizlemeye kadar rahatsız edici alışkanlıklarını açık açık paylaştı.

HEM KORKUNÇ HEM SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLAR

Vazgeçilemeyen alışkanlıkların başında telefonla tuvalette vakit geçirmek yer alırken onu tırnak yemek ve burun karıştırmak takip etti. Kullanıcıların çoğu bu alışkanlıklarını asla bırakamayacağını belirtti.

iStock-1133483340

Hepsinin hemfikir olduğu bir diğer husus ise bir şekilde bu kötü alışkanlıklarını bırakmak için uğraştıkları ancak, durdurmaya çalışsalar da bunu yapmaktan 'utandıklarını' söylüyorlar.

Covid-19'la mücadelede yeni silah: Külotlu çorap!Covid-19'la mücadelede yeni silah: Külotlu çorap!

Tırnak yemeye geldiğinde biri şöyle yazdı: 'Salgın olana kadar tırnaklarımı yerdim. Covid sonrası tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için çok zorlandım.'

TIRNAK YEMEDEN DAHA KÖTÜ

Verilen cevaplarda tırnak yemeden daha kötü olanı ise bir kullanıcının verdiği burunlarını karıştırma alışkanlığı olduğunu söyledi. Burun karıştırma cevabı sonrası binlerce kişi aynı sağlıksız alışkanlığı yaptığını itiraf etti.

iStock-182224423

Yorumlardan birinde şöyle yazıyordu: ''Yaşıma rağmen burnumu karıştırmaktan vazgeçemiyorum. Bu konuda defalarca kendimi durdurmaya çalıştım ancak yapamadım. Her zaman ellerimi yıkıyorum, dezenfekte ediyorum ancak yeterli geldiğini sanmıyorum.''

Kilo mu vermek istiyorsunuz? Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: YatınKilo mu vermek istiyorsunuz? Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Bir başkası şöyle dedi: 'Bunda o kadar kötüyüm ki, durdurmak için çok uğraştım. Ama burnumda bir şey olursa çok rahatsız oluyorum. İnsanlar nasıl görmezden gelir? Kendime engel olamıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Her seferinde kendimi çok çocuksu hissediyorum ama duramıyorum.' Sizin vazgeçemediğiniz sağlıksız bir alışkanlığınız var mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlış yapılan burun estetiği istenmeyen durumlara yol açıyor!Yanlış yapılan burun estetiği istenmeyen durumlara yol açıyor!
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
Tanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıtTanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Kazdağları'nda tipi nedeniyle mahsur kaldılar! Valilikten açıklama geldi: 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanı...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şehirde kriz merkezi oluşturuldu! “Uzak durun”

Şehirde kriz merkezi oluşturuldu! “Uzak durun”

İlginizi Çekebilir

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.