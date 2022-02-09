Nefret edilen ama bir türlü vazgeçilemeyen korkunç alışkanlıklar! Siz neler yapıyorsunuz

Sosyal medya platformu Reddit’te bir gönderi etkileşim rekoru kırmaya çok yaklaştı. İnsanlara en korkunç, sağlıksız, rahatsız edici ama bırakamadıkları alışkanlıkları soruldu. 'Durduramadığınız ve kesinlikle nefret ettiğiniz en kötü alışkanlığınız nedir?' başlıklı bir başlıkta paylaşıldı. Binlerce kişi telefonla tuvalette vakit geçirmekten, televizyon izlerken parmakla burun temizlemeye kadar rahatsız edici alışkanlıklarını açık açık paylaştı.

HEM KORKUNÇ HEM SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLAR

Vazgeçilemeyen alışkanlıkların başında telefonla tuvalette vakit geçirmek yer alırken onu tırnak yemek ve burun karıştırmak takip etti. Kullanıcıların çoğu bu alışkanlıklarını asla bırakamayacağını belirtti.

Hepsinin hemfikir olduğu bir diğer husus ise bir şekilde bu kötü alışkanlıklarını bırakmak için uğraştıkları ancak, durdurmaya çalışsalar da bunu yapmaktan 'utandıklarını' söylüyorlar.

Tırnak yemeye geldiğinde biri şöyle yazdı: 'Salgın olana kadar tırnaklarımı yerdim. Covid sonrası tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için çok zorlandım.'

TIRNAK YEMEDEN DAHA KÖTÜ

Verilen cevaplarda tırnak yemeden daha kötü olanı ise bir kullanıcının verdiği burunlarını karıştırma alışkanlığı olduğunu söyledi. Burun karıştırma cevabı sonrası binlerce kişi aynı sağlıksız alışkanlığı yaptığını itiraf etti.

Yorumlardan birinde şöyle yazıyordu: ''Yaşıma rağmen burnumu karıştırmaktan vazgeçemiyorum. Bu konuda defalarca kendimi durdurmaya çalıştım ancak yapamadım. Her zaman ellerimi yıkıyorum, dezenfekte ediyorum ancak yeterli geldiğini sanmıyorum.''

Bir başkası şöyle dedi: 'Bunda o kadar kötüyüm ki, durdurmak için çok uğraştım. Ama burnumda bir şey olursa çok rahatsız oluyorum. İnsanlar nasıl görmezden gelir? Kendime engel olamıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Her seferinde kendimi çok çocuksu hissediyorum ama duramıyorum.' Sizin vazgeçemediğiniz sağlıksız bir alışkanlığınız var mı?



