Bunları öğrendikten sonra patates en iyi arkadaşınız olacak.

Koltuk altlarınız biraz koyu görünüyorsa, bunları patateslerle düzeltmenin birkaç yolu vardır. Hemen sonuç beklemeyin ancak sonunda gülen siz olacaksınız. 1. Yol: Patatesi yıkayın ve dilimleyin. Koltuklarınıza yaklaşık 3 dakika dilimlerle masaj yapın. Soğuk suyla durulayın ve bir havluyla hafifçe kurulayın. 2. Yol: Patatesi rendeleyin. Ve koltukaltlarınıza koyun 10 dakika bekletin. Soğuk su ile durulayın ve bir havlu ile kurulayın. Her iki yol da, görünür sonuçlar için en az 4 hafta boyunca günde iki kez tekrarlanmalıdır.

Patates suyu, kalsiyum, fosfor ve C vitamini gibi vitamin ve minerallerle doludur. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Manchester Üniversitesi'nden bilim adamları, patates suyunun ülser ve mide ekşimesini tedavi eden ve hatta midenizdeki bakterilerin üremesini engelleyen bir molekül içerdiğini bulmuşlardır. Ayrıca kolesterolünüzü düşürür, sizi kansere daha az eğilimli hale getirebilir, kabızlığı hafifletebilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Çiğ bir patatesi yıkayın ve rendeleyin. Bir blenderda koyu bir macun haline gelene dek karıştırın. Suyunu çıkarmak için patatesi temiz bir tülbentten geçirin. Tadı size kötü gelebilir bunun içine taze meyve suyu ekleyebilirsiniz.

9 / 10 Cildinizin parlamasını sağlayın

Tuhaf gelebilir ama patates cildiniz için harika bir yoldur. İçinde bulunan antioksidanlar, C vitamini ve nişasta cildinizi nemlendirir ve gerekli besinlerle besler. Gözlerin altındaki koyu lekeleri giderir. 2 dilim patates alın ve 10 ila 15 dakika boyunca gözlerinin üzerine koy. Yüzünüzü daha sonra soğuk suyla yıkayın. Akneleri giderir. Birdilim patatesi sivilcenizin üstüne koyun bir gece bekletin. Yüzünüzü her zamanki gibi yıkayın. Sonuç alabilmek için her gün tekrarlayın. Cildinizi nemlendirir ve kırışıklıklarla savaşır. Patates rendeleyin, 1 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı cilde 10 dakika boyunca uygulayın ve sonra soğuk su ile durulayın. Böcek ısırıklarını hafifletir. Sadece bir parça çiğ patates parçasını bir ısırık üzerine sürüp kurumaya bırakın. Günde birkaç kez tekrarlayın.