Bunları öğrendikten sonra patates en iyi arkadaşınız olacak.

Patatesi bundan sonra sadece yemek için kullanmayacaksınız

1 / 10 Pas lekelerinden kurtulmak için Tavalarınızda ve tencerelerinizde oluşan pas lekelerinden kurtulmak için patates işinizi görebilir. Bir patatesi ikiye bölün biraz tuz, biraz kabartma tozu ve biraz da bulaşık deterjanına batırın. Paslı yüzeyin üzerine sürün. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

2 / 10 Yanık tedavisinde Bu yöntemin güneş yanıkları için geçerli olduğunu bilmelisiniz. Birkaç patates alın, iyice yıkayın ve ince dilimler halinde kesin. Kesmeyecekseniz, rendeleyin veya sulu bir macun elde edin. Yanık bölgeye patatesi yerleştirin ve bir bezle sabitleyin. 10 ila 15 dakika bu şekilde bekleyin ve soğuk suyla durulayın.

3 / 10 Lekeleri çıkarmak için Patatesler, farklı kumaşlardaki lekeleri çıkarmanıza yardımcı olabilir. Bunu yapmak için birkaç patatesi yıkayın ve biraz suyla dolu bir kaseye rendeyin. Patatesin suyunu bırakması için 10-15 dakika bekeyin ve sonrasında patatesleri kaseden çıkarın. Bir süngeri suya batırın ve lekeli alana sürtün. Sonrasında soğuk suyla yıkayın.

4 / 10 Deri ayakkabılarınızı temiz ve parlak tutun Deri ayakkabılar hem rahat hem de uzun ömürlüdür, ancak zaman içinde hala çizilebilir veya solabilirler. Ancak basit bir patates ayakkabılarınızı tamir edebilir. Ayakkabılarınız yıpranmış ve kirli görünüyorsa, şunu deneyin: Patatesleri yarıya kesin. Ayakkabılarınızın tüm yüzeylerini ovalayın. 5 dakika bekletin. Temiz bir bezle silin. Bu aşamada, mat görüneceklerdir. Ancak endişelenmeyin kuruyunca parlaklaştığını göreceksiniz.

5 / 10 Kararan gümüşler için Kararmış güöüşleriniz için bir iki patatesi kesin ve kaynatın. Sonrasında patatesleri sudan çıkarın şimdi sadece suyuna ihtiyacınız var. Kirlenmiş gümüşlerinizi patates suyuna koyun ve bir saat bekletin. Gümüş eşyalarınızı iyice temizlemek için çıkarın ve yumuşak bir fırça kullanın. Eşyaları temiz su ile durulayın ve kurulayın.

6 / 10 Baş ağrısından kurtulmak için Hap almaktan bıkttıysanız ve doğal sonuç almak istiyorsanız bu tam da size göre. Çiğ bir patatesi yıkayın ve dilimleyin. Dilimleri alnınıza koyun ve gazlı bir bezle sarın. Uzanın, gözlerinizi kapatın ve ağrının geçmesini bekleyin.

7 / 10 Koltukaltılarınızdaki koyu lekelerden kurtulmak için Koltuk altlarınız biraz koyu görünüyorsa, bunları patateslerle düzeltmenin birkaç yolu vardır. Hemen sonuç beklemeyin ancak sonunda gülen siz olacaksınız. 1. Yol: Patatesi yıkayın ve dilimleyin. Koltuklarınıza yaklaşık 3 dakika dilimlerle masaj yapın. Soğuk suyla durulayın ve bir havluyla hafifçe kurulayın. 2. Yol: Patatesi rendeleyin. Ve koltukaltlarınıza koyun 10 dakika bekletin. Soğuk su ile durulayın ve bir havlu ile kurulayın. Her iki yol da, görünür sonuçlar için en az 4 hafta boyunca günde iki kez tekrarlanmalıdır.

8 / 10 Patates suyu ile sağlığınızı geliştirin Patates suyu, kalsiyum, fosfor ve C vitamini gibi vitamin ve minerallerle doludur. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Manchester Üniversitesi'nden bilim adamları, patates suyunun ülser ve mide ekşimesini tedavi eden ve hatta midenizdeki bakterilerin üremesini engelleyen bir molekül içerdiğini bulmuşlardır. Ayrıca kolesterolünüzü düşürür, sizi kansere daha az eğilimli hale getirebilir, kabızlığı hafifletebilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Çiğ bir patatesi yıkayın ve rendeleyin. Bir blenderda koyu bir macun haline gelene dek karıştırın. Suyunu çıkarmak için patatesi temiz bir tülbentten geçirin. Tadı size kötü gelebilir bunun içine taze meyve suyu ekleyebilirsiniz.

9 / 10 Cildinizin parlamasını sağlayın Tuhaf gelebilir ama patates cildiniz için harika bir yoldur. İçinde bulunan antioksidanlar, C vitamini ve nişasta cildinizi nemlendirir ve gerekli besinlerle besler. Gözlerin altındaki koyu lekeleri giderir. 2 dilim patates alın ve 10 ila 15 dakika boyunca gözlerinin üzerine koy. Yüzünüzü daha sonra soğuk suyla yıkayın. Akneleri giderir. Birdilim patatesi sivilcenizin üstüne koyun bir gece bekletin. Yüzünüzü her zamanki gibi yıkayın. Sonuç alabilmek için her gün tekrarlayın. Cildinizi nemlendirir ve kırışıklıklarla savaşır. Patates rendeleyin, 1 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı cilde 10 dakika boyunca uygulayın ve sonra soğuk su ile durulayın. Böcek ısırıklarını hafifletir. Sadece bir parça çiğ patates parçasını bir ısırık üzerine sürüp kurumaya bırakın. Günde birkaç kez tekrarlayın.