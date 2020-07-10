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Bunları yapmazsanız ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz! Tırnak batması halinde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Normalde tırnaklarımızın parmaklarımıza paralel olarak uzaması gerekirken tırnağımızın parmağımızın içine doğru uzaması olarak tasvir edebileceğimiz tırnak batması son derece can yakıcı bir durum. Tırnağın köşe kısmı, etimizin yumuşak kısmına battığı için kendini ağrı, kızarıklık ve şişlik olarak gösteren tırnak batması, evde çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir.

Bunları yapmazsanız ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz! Tırnak batması halinde...

Eğer tırnak batmanız varsa ve ağrılarınız dayanamayacağınız kadar şiddetli değilse bu probleminizi evde uygulayabileceğiniz çeşitli doğal yöntemlerle tedavi edebilirsiniz. Fakat ağrılarınız çok şiddetliyse ve yayılıyorsa ya da diyabet ve damar rahatsızlığınız var ise en kısa sürede bir uzmana danışmanızda fayda var. İşte tırnak batması için uygulayabileceğiniz tüyolar...

AYAKLARINIZI SUDA DİNLENDİRİN

Tırnakların yanlış kesilmesi, kalıtsal tırnak problemleri ve ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi gibi nedenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan tırnak batması, dinlendirilerek tedavi edilebilir. Düzenli olarak günde 2 kez ayaklarınızı sıcak su dolu bir küvetin ya da kovanın içinde bekletmek ayaklarınızdaki şişliğin azalmasına ve ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir. Kovaya eklediğiniz her bir litre sıcak su için bir çay kaşığı oranında ingiliz tuzu ilave edebilirsiniz. İngiliz tuzu iltihap kapmış tırnağınızı büyük ölçüde rahatlatır. Bu suyun içerisine zeytinyağından yapılan kastilya sabunu da atabilirsiniz...

Elma sirkesi de ağrıyı hafifletme özelliği sayesinde ağrılarınızı büyük oranda azaltır. Bunun için bir kova ılık suya yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyerek batık tırnağın bulunduğu ayağınızı 20 dakika boyunca bu suda bekletin. Uygulamanın ardından ayaklarınızı mutlaka kurulayın.

TIRNAK KORUYUCU KULLANIN

Batık tırnağınız var ise yastıklama bariyeri sağlayan batık tırnak koruyucusu derdinize derman olabilir. Batık tırnağın bulunduğu alanın etrafını çevreleyen halkalar veya parmağınızı tamamen saran bir kılıf formunda olan batık tırnak koruyucuları, birlikte satılan ve ayak tırnaklarını yumuşatarak iyileşmeyi hızlandıran jeller ile birlikte alabilirsiniz.

RAHAT EDECEĞİNİZ AYAKKABILARI TERCİH EDİN

Ayakkabılarınızın ya da çoraplarınızın ayağınızı çok sıkması, parmak uçlarınızın da sıkışmasına neden olabilir. Tırnak batmasının en önemli sebeplerinden olan bu durumu önlemek yararınıza olur. Bunun için ayakkabı seçerken ayak parmaklarınızda yeterli miktarda boşluk bırakacak tasarıma sahip ayakkabılar ve çoraplar tercih edebilirsiniz. Eğer batık tırnağınız varsa ve iyileşme sürecindeyse, ayak parmaklarınızda oluşan baskıyı önü açık terlik ve sandaletler giyerek azaltabilirsiniz.

TIRNAĞINIZI PAMUK İLE DESTEKLEYİN

Batık tırnağınızın altına bir parça pamuğu top haline getirerek yerleştirin. Bu sayede tırnak, etin içine doğru değil de pamuğun üzerinden büyümeye devam eder. Bu işlemin ardından uygun bir merhem kullanarak parmağınızda bulunan iltihabı azaltabilir ve yok edebilirsiniz. Bir sonraki adımda da parmağınızın üzerine bandaj sararak tırnağınızın dış etkenlerden zarar görmesini engelleyebilirsiniz.


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