Bunları yapmazsanız ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz! Tırnak batması halinde...

Eğer tırnak batmanız varsa ve ağrılarınız dayanamayacağınız kadar şiddetli değilse bu probleminizi evde uygulayabileceğiniz çeşitli doğal yöntemlerle tedavi edebilirsiniz. Fakat ağrılarınız çok şiddetliyse ve yayılıyorsa ya da diyabet ve damar rahatsızlığınız var ise en kısa sürede bir uzmana danışmanızda fayda var. İşte tırnak batması için uygulayabileceğiniz tüyolar...

AYAKLARINIZI SUDA DİNLENDİRİN

Tırnakların yanlış kesilmesi, kalıtsal tırnak problemleri ve ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi gibi nedenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan tırnak batması, dinlendirilerek tedavi edilebilir. Düzenli olarak günde 2 kez ayaklarınızı sıcak su dolu bir küvetin ya da kovanın içinde bekletmek ayaklarınızdaki şişliğin azalmasına ve ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir. Kovaya eklediğiniz her bir litre sıcak su için bir çay kaşığı oranında ingiliz tuzu ilave edebilirsiniz. İngiliz tuzu iltihap kapmış tırnağınızı büyük ölçüde rahatlatır. Bu suyun içerisine zeytinyağından yapılan kastilya sabunu da atabilirsiniz...