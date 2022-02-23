Bunları yiyerek ödem ve şişkinliklerden kurtulabilirsiniz

Ödem ve şişkinlik birçok insan tarafından yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Beslenme düzeninin bozukluğu ve hareketsizlik ödeme neden olan etkenlerden. Yaş ilerledikçe yavaşlayan metabolizma vücutta aşırı ödem birikmesine neden oluyor. Bazen fazla kilo olarak düşünülen şişkinlikler aslında ödem olabiliyor. Ödemi çözmek için beslenme düzeninin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için ilk olarak şişkinliğinizin kilodan mı yoksa ödemden mi kaynaklandığını bulmak gerekiyor. İşte vücudunuzda ödem olduğunu gösteren belirtiler…

ÖDEM BELİRTİLERİ

Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik

Ciltte gerginlik ve parlama

Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

Artmış karın büyüklüğü

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞİ ÇÖZEN BELİRTİLER

MAYDANOZ

Sabahları tüketeceğiniz yarım kase maydanoz ödem ve şişkinlik için en etkili besinlerden biridir.

NAR VEYA NAR SUYU

Özellikle taze nardan elde edilmiş nar suyu, ödem attırıcı etkiye sahiptir. Ancak şeker rahatsızlığı bulunanların nar suyunu hangi miktarda tüketmesi gerektiğini hekimine danışarak öğrenmesi gerekmektedir.

ANANAS

Doğal detoks olarak da bilinen ananası market raflarında her mevsim bulabilirsiniz. Ödem ve şişkinlik için ananası parçalara bölerek meyve suyu biçiminde de tüketebilirsiniz.

MUZ

Muz, içeriğinde bulunan potasyum ile vücuttaki ödemleri yok etmeye oldukça faydalı bir meyvedir. Bununla birlikte insan vücudun ihtiyacı olan doğal şekerin alınmasını da sağlamaktadır. Muzun tüm bu faydalarının yanında gizli gücü ise, vücudumuzun güzel kokmasına faydalı olmasıdır.

SALATALIK

Salatalık sağlık için hazırlanan listelerde herzaman ilk sıralarda yer bulmuştur. Bünyesinde mevcut olan su miktarıyla günlük su ihtiyacımızı da karşılamaya faydalı olmaktadır. Taze salatalık mideyi rahatlatıcı faydası da bulunmaktadır.

YOĞURT

Ödem ve şişkinlik için kullanacağımız az yağlı yoğurdu herhangi bir bakkaldan alabilir, yada daha da güzeli yoğurdumuzu kendimiz yapabiliriz. Detoks içecekleri ve smoothielerin de liste başında bulunan yoğurdun prebiyotik etkisi ödemlerden kurtulmaya faydalı olmaktadır.

SU

Bol bol su tüketmek, ödemlerden ve şişkinliklerden kurtulmanın en önemli kuralıdır. Günlük 1,5 litre ve üzerinde su tüketmek gerekmektedir. fakat arka arkaya içilen su vücut için zararli olabilmektedir. Su tüketimini gün içerisine yaymak en uygun seçim olacaktır. Ayrıca dip not olarak belirtmek gerekirse, kızartmalar, kafein, gazlı içecekler, hazır soslar, tuz ve sodyum tüketimini de minimuma indirmek ödem ve şişkinliklerden kurtulmada oldukça önemlidir. Bilindiği üzere gazlı ve kafein barındıran içecekler sağlık açısından da oldukça riskli sayılır. Sağlıklı beslenmek her birey için değerlidir.



